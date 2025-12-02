Alto Campoo inaugura la temporada este viernes con cinco pistas abiertas

La Estación de Esquí y Montaña de Alto Campoo inaugurará la temporada 2025/2026 este próximo viernes, 5 de diciembre, con 7 kilómetros esquiables y ... con espesores de entre 15 y 30 centímetros de nieve en polvo. Una apertura prevista que se inicia un poco antes que la temporada anterior (2024/2026) que se postergó pasado el puente de diciembre. Los últimos temporales han facilitado la acumulación de nieve suficiente para que los aficionados puedan practicar su deporte favorito de invierno.

La instalación, gestionada por la empresa pública Cantur y dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, abrirá de momento sólo con cinco pistas -el año pasado abrió con 9 pistas de las 23- y con cuatro remontes en funcionamiento más la cinta de debutantes.

Según informa Cantur en un comunicado, los usuarios podrán disfrutar de las pistas Calgosa I y Calgosa II, Piduecos I, Río Hijar y Los Asnos, a las que se podrá acceder a través de los telesquíes Calgosa I y II y Los Asnos; el telesilla de Pidruecos y la cinta de debutantes.

Las tarifas especiales de apertura para estos días serán reducidas, 27 euros el forfait de adultos y 20 euros, el infantil.

La directora de Alto Campoo, Cristina López, ha explicado además que la estación irá abriendo el resto de las pistas de forma progresiva a partir de la próxima semana. «Nuestro objetivo era abrir para el puente y poder brindar a los usuarios la oportunidad de disfrutar de los primeros días de esquí en estas fechas festivas».

López ha señalado que la nieve «está justa en algunas zonas, pero las condiciones para debutantes son perfectas» y ha insistido en que «se irá ampliando el dominio esquiable si se mantienen las previsiones».

Abonos por 160 euros

Por otra parte, hoy se ha iniciado la campaña de venta de abonos de temporada a precios especiales. Hasta el 30 de diciembre, se puede adquirir el forfait para todo el año por 165 euros. Tanto el forfait anual de adulto como el resto de modalidades y los pases diarios de acceso se encuentran disponibles en taquilla y en la página web altocampoo.com.

Asimismo, los usuarios pueden reservar plaza de aparcamiento mediante la compra previa online para el espacio del parking acotado y próximo a pistas, exclusivo para turismos, con un precio por vehículo y día de 4 euros entre semana y 8 euros los fines de semana y festivos. El resto del aparcamiento, así como el parking disuasorio de Brañavieja, será gratuito hasta completar aforo y también estará a disposición de los esquiadores la lanzadera gratuita desde el poblado de Brañavieja.

Además, sigue a la venta el abono de temporada para el parking con plazas limitadas a un precio de 150 euros, cuyo cupo está casi agotado.