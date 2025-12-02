El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Unos niños y sus familias juegan en Alto Campoo durante el pasado mes de febrero de 2024 Sane

Alto Campoo inaugura la temporada este viernes con cinco pistas abiertas

La estación tendrá disponibles siete kilómetros esquiables y espesores de entre 15 y 30 centímetros

Elena Tresgallo

Elena Tresgallo

Alto Campoo

Martes, 2 de diciembre 2025, 16:39

Comenta

La Estación de Esquí y Montaña de Alto Campoo inaugurará la temporada 2025/2026 este próximo viernes, 5 de diciembre, con 7 kilómetros esquiables y ... con espesores de entre 15 y 30 centímetros de nieve en polvo. Una apertura prevista que se inicia un poco antes que la temporada anterior (2024/2026) que se postergó pasado el puente de diciembre. Los últimos temporales han facilitado la acumulación de nieve suficiente para que los aficionados puedan practicar su deporte favorito de invierno.

