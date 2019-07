Pedro Manuel Martínez | Alcalde de Campoo de Enmedio (PP) «Campoo debe ser declarada zona de urgente reindustrialización» Pedro Manuel Martínez. / J. L. Sardina «La unión hace la fuerza y los ayuntamientos de la comarca tenemos que ser capaces de formar una Mancomunidad, que sea cabeza y motor de la gestión industrial» ERNESTO SARDINA Santander Viernes, 19 julio 2019, 07:39

Pedro Manuel Martínez (PP) afronta su tercera legislatura como alcalde del Ayuntamiento de Campoo de Enmedio con una nueva mayoría absoluta. Inspector de tributos de profesión, el regidor popular tiene muy claros sus objetivos para esta legislatura: favorecer la instalación de nuevas empresas, mimar a las ya existentes, impulsar el turismo y mejorar los servicios para evitar el éxodo rural.

-El pasado mes de mayo revalidó su mayoría absoluta al frente del Ayuntamiento, ¿cómo lo valora?

-Siento una alegría inmensa y sobre todo, un agradecimiento hacia los vecinos para el que no tengo palabras porque me quedaría corto. Creo que existe una sintonía muy buena entre el equipo de gobierno que presido y nuestros vecinos. Nos esforzamos día a día en la atención rápida y directa. Pienso que hemos logrado hacer del Ayuntamiento una institución que todos sentimos como propia.

«Aunque sea favorable a la integración, la mayoría de los vecinos no lo ve con buenos ojos»

-¿Qué espera de la oposición?

-La oposición, en la que por cierto yo estuve los cuatro primeros años de vida política, debería ejercer una labor constructiva, proponiendo iniciativas y mejoras para nuestro municipio. Nosotros estamos aquí para sumar. Sumar ideas, proyectos, propuestas. Eso es lo que ha venido sucediendo a lo largo de los ocho años que llevo como alcalde y en esa línea seguiremos.

-En el sprint final de la pasada legislatura se aprobó el PGOU del municipio, ¿cuál será el próximo paso?

-Después de siete largos años que ha llevado la gestión del primer Plan General de Urbanismo del que dispone Campoo de Enmedio, ahora toca comenzar su desarrollo. Por un lado, y muy a corto plazo, se dará luz verde a varias iniciativas pendientes de su aprobación, unas privadas y otras de carácter empresarial que conllevarán la creación de más de una veintena de puestos de trabajo. A medio plazo, y aunque soy consciente de su dificultad, tenemos que centrar todos los esfuerzos en el desarrollo del suelo industrial que trae consigo el nuevo Plan General. Con ello tenemos que ser capaces de atraer la instalación de nuevas empresas y favorecer la instalación de renovables.

«Hay que conseguir que se instalen nuevas empresas. Sin trabajo no hay futuro para Campoo»

-¿Qué se debe hacer para frenar la sangría demográfica que afecta a la comarca campurriana?

-Lo primero y fundamental es la creación de las condiciones necesarias para que nuevas empresas se instalen en Campoo. Los ayuntamientos tenemos una capacidad muy reducida de creación de puestos de trabajo, pero sí las herramientas para generar oportunidades de suelo a la iniciativa privada. En ello tenemos que centrarnos, así como en el mimo de las empresas ya establecidas. También el Gobierno regional tiene que involucrarse como lo está haciendo en otras zonas de Cantabria, con líneas de programas y subvenciones. Sin trabajo no hay futuro para Campoo. Además de la industria como sector estratégico, el sector turístico ha crecido y lo sigue haciendo, ofreciendo ya un porcentaje alto de puestos de trabajo. En ello tenemos que seguir trabajando y para eso es fundamental mantener limpios y cuidados nuestros pueblos. Además. debemos procurar más y mejores servicios a los vecinos de nuestros pueblos para evitar el éxodo rural.

-¿Queda descartada la posibilidad de una fusión de municipios?

-Es un tema que la mayoría de los vecinos no ven con buenos ojos. Aunque mi opinión personal sea favorable a la negociación de una buena integración de municipios, yo estoy aquí y para eso me han votado mis vecinos, para llevar a cabo cuestiones que no contradigan la opinión y el sentir popular. Personalmente creo que con los tiempos que corren, acentuados en Campoo por los problemas de falta de trabajo, despoblación etc, sería muy positivo dar un paso al frente y comenzar a unir esfuerzos. En este sentido, nos vamos a proponer dar forma jurídica a la Mancomunidad, a nuestra Merindad de Campoo, la cual tendría que tener un alto contenido en desarrollo industrial y turístico inicialmente.

«El centro de la Casa de los Camineros será un revulsivo para la población juvenil»

-¿Qué se puede hacer desde los ayuntamientos para apoyar a la industria de la comarca?

-Hay un refrán muy popular y que todos sabemos que dice que la unión hace la fuerza. Los ayuntamientos, como he dicho antes, tenemos que ser capaces en primer lugar de formar una Mancomunidad que sea cabeza y motor de la gestión industrial de la comarca. Tenemos que proponer al Gobierno regional la declaración de zona de urgente reindustrialización, así como la elaboración de un plan de futuro, tanto para las actuales factorías como para el desarrollo a medio y largo plazo.

-Desde de 2011, la deuda viva del Ayuntamiento ha pasado de 500.000 a 0 euros, ¿cuáles han sido las recetas para lograr este hito?

-La premisa clara fue no subir impuestos, que hubiera sido lo más fácil, y para ello comenzamos una senda de decretos de ahorro, parte de los cuales siguen vigentes hoy en día. Eso, junto con la implicación de la plantilla municipal nos dio un balón de oxígeno muy importante para seguir prestando no los mismos, sino más servicios a menor precio. Por otro lado, emprendimos un camino de depuraciones contables, que hoy en día ya está regulado por Ley, pero que en 2011 no lo estaba y que nos ha permitido ir adaptando las cuentas a una situación totalmente real, y que facilita la toma de decisiones.

-¿Qué objetivos se van a perseguir esta legislatura?

-Por áreas creo que el desarrollo del suelo industrial será la prioridad fundamental de los siguientes años. Económicamente me propongo continuar la senda de rebaja de impuestos, así como el superávit de tesorería mediante la inversión sostenible. La infancia, juventud, deporte, asociaciones y la ampliación de los servicios ofertados a las familias ocuparán un papel destacado como medio de mantener la población en el municipio. También procuraremos mejorar la atención a las personas mayores.

-¿Será el futuro centro de la Casa de los Camineros el revulsivo juvenil y cultural que necesita Matamorosa?

-La Casa de los Camineros es un proyecto en el que llevamos trabajando desde 2015 con el convencimiento de que será un revulsivo importante para la población juvenil. El proyecto se enmarca dentro de la atención a la juventud como instrumento de fijación de población. Pero también será un foco cultural con salón de actos y exposiciones. Todo ello contribuirá sin lugar a dudas a dinamizar la vida en la capital del municipio.

-¿Está satisfecho con la actuación de la senda entre Matamorosa y Bolmir?

-A falta de inaugurar, hemos invertido un total de 327.000 euros en este proyecto cofinanciado entre Ayuntamiento y la Consejería de Obras Públicas para garantizar la seguridad de los muchos paseantes y vecinos que transitan entre Matamorosa y Bolmir. En definitiva, una nueva zona de recreo y esparcimiento a la vez que se garantiza un paseo bonito y sin riesgo alguno entre Matamorosa y Bolmir, con posibilidad de continuar hasta las inmediaciones de Requejo y empalmar con el carril peatonal de la carretera autonómica.