El gerente de la residencia de Reinosa: «Buscamos personal, preparado y con vocación, desesperadamente» El gestor del centro cuyos trabajadores se movilizaron el miércoles asegura que «comparte la preocupación» de la plantilla por sus condiciones salariales y laborales

Nacho Cavia Reinosa Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:29

El gerente de la Fundación que gestiona la Residencia San Francisco de Reinosa, Juan José Lázaro, comparte la preocupación de los sindicatos por los turnos de trabajo y los salarios de los trabajadores del centro (y de la Dependencia en general) inquietudes que, afirma, podrían haberle llevado a sumarse a la concentración que tuvo lugar este miércoles convocada por CCOO a las puertas del edificio principal. También ha asegurado a El Diario Montañés que la entidad está buscando personal «desesperadamente», pero «no vale todo el mundo, necesitamos que tenga una preparación técnica, y algo imprescindible, vocación».

A sus ojos, el problema de la residencia de Reinosa es bastante general, porque «la Dependencia tiene sobrecarga de trabajo y bajos salarios, lo que está haciendo un daño reputacional tremendo a nuestro sector, que deriva en una falta de reconocimiento profesional. «Claro que tenemos que cuidar al cuidador, que es fundamental para garantizar una atención adecuada a nuestros residentes, no podemos estar más de acuerdo», añade sobre una de las reivindicaciones de la concentración.

También hace suyas las dos reclamaciones de la protesta. Pero el salario, recuerda, «es un problema del sector» y que la Fundación cumplen «escrupulosamente» con el convenio marco de aplicación. «Incluso estamos ligeramente por encima tras asumir incrementos salariales que nos pidió en su momento el Comité de Empresa para que los trabajadores no perdiesen poder adquisitivo». Pero el marco en el que se mueven las empresas de Dependencia está sometido a «la infrafinanciación. Es necesario un pacto de Estado con suficiente financiación que nos permita aumentar personal, que garantice unos salarios dignos y unas condiciones laborales equiparables con las de cualquier otro profesional de su categoría».

Lázaro señala que el convenio del sector es «de mínimos, y recoge 14 categorías por debajo del Salario Mínimo Interprofesional» y, por este motivo, demanda una actualización «urgente». «Entre tanto, nuestras trabajadoras, nuestros trabajadores, van a seguir en una situación económica que no se merecen, y todo por un problema de infrafinanciación por parte de la Administración».

El gestor reconoce, además, que existe un «problema» con el calendario del personal gerocultor, el grupo mayoritario en el centro. «Tomamos la decisión de intentar implantar un nuevo calendario más atractivo, marcando como principal objetivo la incorporación de nuevo personal, y ahí está el siguiente problema, encontrar profesionales».

Sobre la movilización de esta semana, Juan José Lázaro apunta que «siempre hemos estado abiertos a reunirnos con el Comité de Empresa, a pesar de que nos hemos tenido que enterar en la calle de estas reivindicaciones». La postura de la Fundación, ha dicho, «es reunirnos tantas veces como sean necesarias con el Comité para intentar buscar soluciones, aunque no dejo de preguntarme por qué en otros centros no se están haciendo estas movilizaciones y en el nuestro sí».

Interpelación parlamentaria

El Grupo Parlamentario Regionalista interpelará el próximo lunes al Gobierno de Cantabria sobre la situación laboral de las trabajadoras del sector de la dependencia ante la necesidad de «dignificar» sus condiciones laborales.

Así lo ha anunciado la diputada y candidata del PRC a la Presidencia autonómica, Paula Fernández Viaña, durante un encuentro con representantes de la plantilla de las residencias de Reinosa, junto a la portavoz en materia de Bienestar Social, Rosa Díaz.

Fernández Viaña ha señalado que los profesionales que trabajan en residencias, centros de cuidado de mayores y servicios de atención a domicilio «deben ser dignificados y tratados como se merecen con relación al puesto de trabajo que desempeñan», por lo que espera que el Gobierno cántabro dé a conocer el lunes «qué está haciendo y qué va a hacer en adelante» ante problemas como los que vive la plantilla de las residencias de mayores de Reinosa, comunes a la práctica totalidad de las que existen en la Comunidad Autónoma.