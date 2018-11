El Gobierno declarará «prioritaria» y «urgente» la obra del Hospital de Laredo Abel Verano Laredo La Consejería de Sanidad pretende utilizar esta fórmula, que aprobará el Consejo de Gobierno, para poder iniciar la ampliación del centro ABEL VERANO Laredo Jueves, 8 noviembre 2018, 08:04

La consejera de Sanidad, María Luisa del Real, anunció este miércoles que el Gobierno de Cantabria declarará «urgente» y «prioritaria» la obra de ampliación del Hospital de Laredo ante la negativa del Ayuntamiento de Laredo de conceder la licencia de obras, debido a que el centro sanitario no dispone de la licencia de actividad, requisito indispensable, según los técnicos municipales del Consistorio pejino, para poder acometer esta actuación, que cuenta con un presupuesto de algo más de siete millones de euros y un plazo de ejecución de doce meses.

Ver más El Hospital de Laredo ya es 'oficialmente' un centro que protege y promociona la maternidad

En declaraciones realizadas a este periódico, Real aseguró que han pedido en dos ocasiones la licencia de obras para comenzar esta actuación, pero el Ayuntamiento pejino se la ha denegado porque no disponen de la licencia de actividad. «Evidentemente, la licencia de actividad, con la normativa de 2018, teniendo en cuenta de que hablamos de una obra realizada hace 26 años y que se quiere realizar un Plan Funcional porque el centro está obsoleto, es un poco complicado».

Ante este hecho, la consejera de Sanidad dejó claro que «el Gobierno no va a perder más tiempo y va a utilizar otra vía para poder conseguir hacer esta obra que es prioritaria para el Hospital de Laredo y para todos los ciudadanos a los que atiende». Según detalló Real, la vía a la que recurrirá el Ejecutivo regional será la de declarar «prioritaria» y «urgente» esta obra de ampliación. Y será el Consejo de Gobierno quien tendrá que aprobar ese trámite, aunque la consejera no dio plazos sobre cuándo se producirá esa decisión.

«El Gobierno no va a perder más tiempo y va a utilizar otra vía para comenzar las obras», dice la consejera

Como ya publicó este periódico el pasado domingo, fuente municipales señalan que no se ha concedido la licencia de actividad del centro sanitario «al no haberse presentado una serie de documentación que se han solicitado». Pero Sanidad entiende que no es pertinente la presentación de dichos documentos. Ante este desencuentro y que el Gobierno regional no se plantea acudir al Juzgado para desbloquear este asunto ya que se retrasarían más las obras, se ha optado por esa vía de declaración «urgente» y «prioritaria» de la actuación.

El proyecto

El proyecto de ampliación del Hospital de Laredo incluye la construcción del nuevo bloque quirúrgico y la remodelación de las consultas. Esta actuación se enmarca dentro del Plan Funcional del hospital pejino, que engloba un conjunto de actuaciones «imprescindibles» para que el centro pueda seguir prestando a los ciudadanos de la zona oriental de Cantabria una asistencia sanitaria «adaptada a las necesidades y realidades de la población que atiende en el siglo XXI, con las condiciones de calidad, seguridad y confort para pacientes y profesionales», según señala el Ejecutivo cántabro.

El Plan contempla la incorporación de la alta tecnología, con la dotación por primera vez de una resonancia magnética (ya adjudicada) y la renovación del TC; la creación de una Unidad de Cuidados Intermedios mediante el modelo URCE (Unidad de Recuperación y Cuidados Especiales), basado en la centralización de los pacientes en un área única; y la renovación del área de quirófanos y obstétrica, en línea con las estrategias de humanización del parto. Esta primera actuación del Plan incluye la construcción de una ampliación de dos plantas sobre la actual área de Urgencias, la primera para consultas y la segunda para el nuevo bloque quirúrgico, que aumenta de 4 a 6 el número de quirófanos. En la segunda planta también se ubicarán los servicios de obstetricia (partos), la URCE y esterilización. En el espacio que deja libre en la primera planta el actual laboratorio se instalará, por primera vez en el Hospital de Laredo, un equipo de resonancia magnética.

Este moderno equipamiento permitirá que los usuarios del área de salud de Laredo tengan acceso a esta prueba médica sin necesidad de trasladarse al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, como se venía haciendo hasta ahora.