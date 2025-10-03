Hacemos Laredo ve «innecesario» el «megaproyecto» de La Pesquera y pide una ampliación menor Los socios del PP municipal proponen una alternativa de 217.000 metros cuadrados para responder al crecimiento económico sin afectar a las viviendas del barrio El Callejo

Hacemos Laredo, socio de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de la localidad, ha expresado su rechazo al «megaproyecto» del PSIR de la Pesquera, que afecta a 52 hectáreas y 47 viviendas del barrio El Callejo y contempla la expropiación de terrenos y viviendas para la construcción de un nuevo polígono industrial. Considera que «es innecesario a todas luces». El partido independiente sostiene que una ampliación del polígono industrial de 217.000 metros cuadrados «responde perfectamente a las necesidades reales de crecimiento económico de Laredo». A su juicio, esta opción sería suficiente para fomentar el desarrollo y el empleo, con una intervención mucho menos agresiva en el tejido urbano y en las propiedades privadas.

Rosalina López, portavoz de Hacemos Laredo, afirma en un comunicado que este desarrollo industrial cumple con las expectativas de crecimiento económico y de fomento del empleo que tiene la villa, además de suponer una mínima injerencia en las propiedades privadas edificadas. En este sentido, defiende que el PSIR es la figura urbanística «idónea», puesto que «a diferencia de un plan parcial –figura contemplada en el Plan General de 2015, que fue anulado en 2019 por el Tribunal Supremo–, se gestiona y financia por el propio Gobierno Regional y no por el Ayuntamiento». Asimismo, recuerda que esta propuesta ya fue aceptada en su día tanto por la Administración Regional como por todos los partidos de la Corporación pejina. Cabe recordar que en 2015 Juan Ramón López Visitación, miembro ahora de Hacemos Laredo, era entonces alcalde de la villa con el PSOE.

El partido subraya que las dos administraciones han trabajado durante años de manera coordinada para ejecutar aquel PSIR de 200.000 metros cuadrados, desarrollando desde el Ayuntamiento un análisis del suelo y de las propiedades con el fin de garantizar el realojo y posterior retorno de los vecinos afectados. «Un desarrollo de casi 217.000 metros cuadrados contemplados en una fase que cumplía entonces, y sigue cumpliendo hoy diez años después, las necesidades de crecimiento industrial, económico y de puestos de trabajo que necesita Laredo. Un desarrollo que a su vez es respetuoso con los valores ecológicos y medioambientales existentes, evitándose así la urbanización en terrenos inundables», sostiene la formación.

Además, impacto ecológico

De esta manera, Hacemos Laredo manifiesta su comprensión hacia el malestar de los vecinos afectados por el actual proyecto, quienes se han constituido en plataforma para defender sus derechos. Los independientes advierten además de que el plan es «inejecutable», entre otras razones, por el impacto ecológico negativo que supondría. «En Hacemos Laredo vamos a abogar siempre por un desarrollo sostenible del suelo, así como por el respeto al medioambiente y a los entornos con valores ecológicos a proteger».