UxL reclama el acta íntegra de la junta de gobierno que aprobó derribar Villa Mercedes El concejal Ramón Arenas recuerda que existían dos recursos de reposición sin resolver

S. E. Santander Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:13

El grupo municipal Unidos por Laredo (UxL), a través de su portavoz Ramón Arenas, ha solicitado de nuevo y formalmente al alcalde Miguel González y al secretario general del Ayuntamiento que le entreguen de forma «inmediata» el acta íntegra y de la documentación completa relativa a la sesión de la Junta de Gobierno Local que aprobó la licencia de demolición del inmueble conocido como Villa Mercedes, que se derribó a finales del pasado septiembre. Arenas ha denunciado en un comunicado que, hasta hoy, ni se le ha respondido.

La petición, registrada oficialmente en el Consistorio, se fundamenta en que este edil cree necesario garantizar la transparencia, «la trazabilidad del proceso decisorio y la correcta fiscalización del órgano colegiado, tras constatar que en el expediente administrativo la decisión aparece reflejada únicamente mediante la fórmula genérica 'ACUERDA, por unanimidad', sin identificación de los miembros presentes, sin acreditación del quórum de constitución y sin reflejo del sentido individual del voto».

A juicio de Arenas, «estos elementos, esenciales en cualquier órgano de naturaleza colegiada, resultan necesarios para verificar la correcta adopción del acuerdo y máxime de un acuerdo en el que se decidió demoler Villa Mercedes sin ser firme el acuerdo de resolución del convenio municipal, por el que este chalet pasa a manos de los laredanos».

Por ello UxL recuerda que el informe técnico-jurídico previo incorporado al expediente «advertía expresamente que el acuerdo plenario de 31 de julio de 2025 —que habilitaba la demolición— no era firme, dado que existían dos recursos de reposición pendientes de resolución», uno de ellos presentado por este grupo municipal. El otro había sido presentado por Izquierda Unida.

Pese a ello, como es conocido, el derribo se ejecutó el 29 de septiembre de 2025, antes de que la comisión informativa de obras del Ayuntamiento (20 de octubre) y el pleno (30 de octubre) pudieran analizar los recursos, lo que dio lugar a una actuación irreversible previa al control formal de los órganos municipales competentes.

UxL subraya que el acceso a la información solicitada constituye un derecho pleno, inmediato y no condicionado de los concejales, conforme a lo establecido en el art. 77 de la LRBRL, el art. 14 del ROF y el art. 14.3 del Reglamento Orgánico Municipal de Laredo.

Dado que han transcurrido ampliamente los plazos máximos establecidos en estas normas, la solicitud se encuentra jurídicamente aceptada por silencio positivo, circunstancia que obliga a la Administración a facilitar la documentación requerida. UxL recuerda que una eventual persistencia en la falta de entrega podría suponer una vulneración del artículo 23.2 de la Constitución Española, relativo al ejercicio de las funciones representativas, según reiterada jurisprudencia constitucional.

