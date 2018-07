Comillas reparte 240.000 servilletas contra el machismo El restaurante El Filipinas es uno de los setenta que han solicitado estas servilletas. / Javier Rosendo El municipio pretende sensibilizar al público colocando un mensaje contra el machismo en 70 establecimientos DM . Santander Martes, 31 julio 2018, 13:26

El municipio de Comillas ha repartido un total de 240.000 servilletas en setenta establecimientos públicos con un mensaje contra la violencia machista. La iniciativa se enmarca dentro de la campaña de sensibilización y concienciación que está llevando a cabo la Concejalía de la Mujer contra la violencia de género. Las servilletas, que podrán encontrarse en los locales públicos que vendan productos de alimentación (bares, heladerías, hoteles, restaurantes…), llevan escrito el mensaje «en Comillas nos queremos libres. Yo me implico. No es no. Comillas libre de violencia machista. 016». La concejala de la Mujer, Vanesa Sánchez, explicó que «hemos decidido llevar a cabo esta campaña en este momento para aprovechar la llegada masiva de turistas, de forma que el mensaje pueda llegar a cuanta más gente mejor, tanto de aquí como de fuera». Sánchez mostró su satisfacción con el éxito de la campaña «y la participación de la mayoría de establecimientos que disponen de servilletero, de forma que lograremos impactar desde diferentes puntos». En total, se pidieron 250.000 servilletas, de las cuales se han repartido todas excepto unas 10.000, «que todavía están disponibles por si se requieren».

La efectividad de esta iniciativa que ahora pone en marcha el Ayuntamiento de Comillas «ya ha sido comprobada en otros municipios fuera de Cantabria, como Bustarviejo, Elche, San Pedro (Zamora) y en Castilla la Mancha», y se basa en que al colocar el mensaje en establecimientos públicos, «llega a todo tipo de personas, tanto jóvenes como mayores, hombres y mujeres». «Buscamos que sea impactante y que llegue en un momento determinado y concreto, y una vez se terminen, evaluaremos el resultado», adelantó la concejala.

La campaña se enmarca dentro del III Plan de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres (2017-2020) que ha puesto en marcha el Consistorio, que establece que «la aplicación de la perspectiva de género debe responder a una estrategia transversal desde las diversas competencias municipales, y debe tener como objetivo llegar al conjunto de la población, implicando en la tarea a sus diferentes sectores». Se trata, enfatizó la concejala, «de visibilizar también el compromiso del Ayuntamiento de Comillas y de los establecimientos de hostelería para contribuir a erradicar la violencia hacia las mujeres en todas sus formas».

La campaña lanza este mensaje en contextos cotidianos y «se espera que tenga un impacto importante en todo tipo de público». Este tipo de violencia «es una lacra y una problemática social, por lo que nos ha parecido que es de gran importancia educar y concienciar sobre ella. Buscamos llegar a cuantas más personas y ser un ejemplo a seguir en este sentido», dijo Sánchez.

La concejala recordó que no se trata además de una iniciativa aislada, «sino que durante todo el año, hemos llevado a cabo charlas, conferencias, concentraciones, hermanamientos, visitas y un montón de actividades que tenían como fin concienciar contra la violencia de género». «También hacemos muchas actividades en este ámbito para educar a los niños y las niñas en el espacio infantil de la localidad», expresó.

Una línea, ésta, en la que «Comillas continuará durante el resto del año, pues la violencia machista es un problema de todos», recordó.