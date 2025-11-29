El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Entrada del féretro del histórico político socialista a la iglesia parroquial de Santa María del Puerto de Santoña. Luis Palomeque

Multitudinario funeral para despedir al exalcalde de Santoña Maxi Valle

Este sábado, la iglesia parroquial de Santa María del Puerto se quedó pequeña para dar el último adiós al político socialista por la gran asistencia de vecinos y compañeros

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Santoña

Sábado, 29 de noviembre 2025, 15:54

Comenta

«Era un referente». Lo reconocían algunos de los vecinos que este sábado aguardaban en el exterior de la iglesia parroquial de Santa María del ... Puerto de Santoña para no abarrotarla. El templo estaba completamente lleno en el último adiós al exalcalde de la villa Maxi Valle, que falleció el pasado jueves en su domicilio a los 74 años. La gran asistencia ha demostrado el apego y estrecho vínculo que el histórico político socialista, que también fue senador durante más de una década, mantenía con la villa que le vio nacer y que gobernó durante tres legislaturas.

