Multitudinario funeral para despedir al exalcalde de Santoña Maxi Valle

«Era un referente». Lo reconocían algunos de los vecinos que este sábado aguardaban en el exterior de la iglesia parroquial de Santa María del ... Puerto de Santoña para no abarrotarla. El templo estaba completamente lleno en el último adiós al exalcalde de la villa Maxi Valle, que falleció el pasado jueves en su domicilio a los 74 años. La gran asistencia ha demostrado el apego y estrecho vínculo que el histórico político socialista, que también fue senador durante más de una década, mantenía con la villa que le vio nacer y que gobernó durante tres legislaturas.

Una misa funeral que duró algo menos de una hora y que resultó ser especialmente sentida. Sobre todo porque tomó la palabra la nieta de Maxi, Mara, que pese a su juventud dedicó, armada de entereza, un discurso muy sentido a su abuelo. Una declaración de amor en la que lamentó que a ambos les quedaba todavía mucho por vivir juntos. «Aún tenías muchas cosas que enseñarme y lamento no haberte hecho más preguntas, más entrevistas para trabajos de clase. Me hubiera gustado pasar más tiempo contigo, pero todo en la vida tiene un fin». A su vez, le prometió «esforzarse para poder decir algún día que me parezco a mi abuelo y que estaría orgulloso de mí».

Tras la joven, tomó la palabra el también exalcalde santoñés Sergio Abascal, quien destacó la labor de Valle durante sus mandatos en el municipio y se refirió a él como un ejemplo a seguir y como un testigo de la democracia. «Contigo y tu generación empezó y renació todo», enfatizó Abascal que remarcó más que su talla política. «No solo nos despedimos del extraordinario alcalde, senador y servidor público que fuiste. Lo hacemos especialmente del hombre en mayúsculas, del padre y esposo, del amigo y compañero fiel a sus ideas y valores». A su vez, recalcó su honda sabiduría. «Querido, escuchado, respetado, sabio y talentoso, más lector que escritor, excelentísimo señor, caballero, portador, armado y provisto de pluma, pipa y sombrero».

Además de un numeroso grupo de vecinos y representantes de asociaciones municipales (entre las flores enviadas, por ejemplo, había de grupos como la Cofradía de Pescadores de Santoña) una extensa representación política expresó sus condolencias en directo. Entre ellos el actual alcalde Jesús Gullart así como las exalcaldesas Milagros Rozadilla y Puerto Gallego. También han estado el actual delegado del Gobierno en Cantabria Pedro Casares, junto a un grupo de rostros vinculados al socialismo cántabro. Entre ellos: la presidenta del partido, María Luisa Real; el secretario general de Juventudes, Fran Cano; los diputados nacionales Pablo Antuñano y Noelia Cobo; la secretaria general y portavoz municipal de Santoña, Carmen González; las exsecretarias generales del PSOE cántabro Lola Gorostiaga y Eva Díaz Tezanos; el expresidente del Parlamento Miguel Ángel Palacio; y el exsecretario de Organización Pepe Guerrero.

El funeral finalizó, como es tradicional en la parroquia, entonando el himno de Santa María del Puerto y extendiendo su manto blanco sobre el féretro, en el que también reposaba la bandera de Cantabria como señal de reconocimiento al servicio que el fallecido brindó a su comunidad.