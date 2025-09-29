El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La viuda, hijos y nietos de Antonio Fernández, junto a las autoridades locales portando el recuerdo al exalcalde. DM

Homenaje póstumo al alcalde de San Roque, Antonio Fernández

La Mancomunidad de Valles Pasiegos hizo entrega de una litografía a la familia del exregidor, tras su fallecimiento el pasado mes de julio

Elena Tresgallo

San Roque de Riomiera

Lunes, 29 de septiembre 2025, 10:51

La Mancomunidad de los Valles Pasiegos ha rendido homenaje póstumo al que fuera alcalde de San Roque de Riomiera, Antonio Fernández. Lo ha hecho en el transcurso de la celebración del mercado de otoño que, en esta ocasión, se celebró en esta villa pasiega. El regidor falleció el pasado mes de julio tras enfermar y fue sustituído en el cargo por el popular José Fernández, compañero de la Corporación.

El presidente de la Mancomunidad y alcalde de Santiurde, Víctor Manuel Concha, acompañado del actual regidor de San Roque y otros miembros de la entidad rindieron homenaje póstumo a Fernández haciendo entrega a su familia de un cuadro-litografia alusivo a la cultura y productos de los valles que lo vieron nacer. Un detalle que recogió su viuda acompañada de hijos y nietos, además de muchos vecinos que se sumaron a la emotiva cita.

