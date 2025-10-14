El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Las instalaciones se ubicarán en el entorno del complejo deportivo del estadio del Castañar. DM

Selaya licitará en breve las obras para su proyecto deportivo estrella en El Castañar

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la suscripción del convenio con el Ayuntamiento para la construcción de una pista de pádel, una piscina y un edificio de servicios, todo ello por importe de 635.340 euros

Elena Tresgallo

Elena Tresgallo

Selaya

Martes, 14 de octubre 2025, 14:18

Comenta

El Consejo de Gobierno ha aprobado la suscripción de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Selaya para la ejecución de obras de construcción de equipamiento deportivo en el complejo municipal 'El Castañal'. El proyecto contempla la construcción de una pista de pádel cubierta, zona de fitness, una piscina con medidas semiolímpicas y un edificio complementario para servicios higiénicos, administrativos y hosteleros. La inversión total asciende a 635.340 euros, financiados íntegramente por el Gobierno de Cantabria mientras que el Ayuntamiento de Selaya asume la gestión de las instalaciones.

Se trata de un paso más que acelera la licitación de un proyecto muy importante para la capital del Pisueña y que se va a construir en las inmediaciones del estadio del Castañar y el pabellón deportivo. A partir de ahora, el Ayuntamiento de Selaya se pondrá manos a la obra para elaborar las bases y sacar la obra a concurso.

El alcalde de Selaya, Cándido Manuel Cobo, se mostró este martes «encantado» por la noticia, ya que se trata de una inversión «muy importante» para el municipio y que se completará con otras actuaciones previstas en este área como la conexión con el barrio La Pesquera y la instalación de un parque de gimnasia para mayores. «Toda la zona será un gran anilllo deportivo del que se beneficiarán todos los vecinos, incluidos los de municipios cercanos que ya utilizan nuestras instalaciones», valoró el regidor. Una inversión que vendrá a reforzar la capitalidad de Selaya como «centro comercial, cultural y de servicios» de toda la zona.

