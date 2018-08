El PRC acusa al Ayuntamiento de no ofrecer datos sobre documentos pese a estar obligado José María Fuentes-Pila. / María Gil Fuentes-Pila afirma que el PP incumple el plazo que le otorgó el Consejo de Transparencia estatal sobre dos expedientes y pregunta para qué se paga un sueldo al concejal de Transparencia VIOLETA SANTIAGO Santander Domingo, 19 agosto 2018, 08:39

El PRC de Santander ha denunciado que el equipo de gobierno ha incumplido el plazo que le otorgó el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno para entregar información relativa a dos expedientes que había solicitado el Grupo Municipal Regionalista.

Según explicó el portavoz, José María Fuentes-Pila, el pasado día 23 de julio, este Consejo comunicó a los ediles de Santander que estimaba sus seis reclamaciones, presentadas en noviembre de 2017 por entender que el Ayuntamiento había incumplido los plazos previstos en la Ley de Transparencia a la hora de poner a disposición del PRC la información que este grupo solicita.

En la resolución este organismo instaba a entregar al PRC en el plazo máximo de diez días información sobre dos expedientes que el equipo de Gobierno le había negado. Una es el listado de licencias urbanísticas, de obras, de actividades y de apertura aprobadas entre el 24 de octubre de 2016 y el 15 de noviembre de 2016. La segunda es el listado de expedientes de disciplina urbanística iniciados en los ejercicios entre 2014 y 2017.

«Han pasado casi veinte días» del plazo que se les dio «y siguen sin entregar la documentación», señaló Fuentes-Pila, quien se ha preguntado para qué pagan los santanderinos un sueldo a un concejal de Transparencia (cargo que desempeña Daniel Portilla) que «hace justo lo contrario de lo que debería hacer: incumple todos los plazos, esconde información y, ahora también, ignora al organismo estatal encargado de velar por la transparencia de las administraciones públicas».

Para el regionalista, el incumplimiento del plazo dado por el Consejo es «gravísimo» y muestra el «nivel al que ha llegado el oscurantismo del PP», que lleva «años y años poniendo palos en las ruedas a la labor de la oposición». El portavoz afirmó que «primero se saltan la Ley Municipal de Transparencia y ahora además desoyen las resoluciones del Consejo», remarcó Fuentes-Pila, para quien la alcaldesa, Gema Igual, debería dar explicaciones «hoy mismo».

«Niegan información»

También lamentó el regionalista que al «desastre» de gestión de Igual al frente del Ayuntamiento se «sume» ahora la total «falta de respeto» a «la Ley, el Consejo de la Transparencia, los grupos de la oposición y los propios santanderinos. El caos del autobús, la suciedad en las calles, la iluminación, los espigones, los conciertos, los incendios sin aclarar, las obras que dan más problemas que los que solucionan y todo ello mientras ocultan, esconden y niegan información».

No es la primera vez que el Consejo de Transparencia nacional –organismo estatal que vela por el derecho a la información de los ciudadanos– le tira de las orejas al Ayuntamiento de Santander por no informar al Grupo Municipal Regionalista en los plazos que marca la ley. Los regionalistas, muy descontentos con la política de comunicación del equipo de Gema Igual, han acudido en reiteradas ocasiones a la Ley de Transparencia para que les faciliten datos que les interesan y que no se les dan por ninguna otra vía.