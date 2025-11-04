La alcaldesa de Santander, sobre el macrobotellón de Pombo: «Actuar o prohibir es imposible»

Los macrobotellones son estampas habituales –para desgracia de los vecinos– en la celebración de grandes eventos como la Tardebuena, la Nochevieja y la Semana Grande. ... Y a estas citas, para las que la Policía (Nacional y Local) prepara dispositivos preventivos, se tendrá que sumar en años sucesivos Halloween. Así lo han determinado desde el Ayuntamiento santanderino, que tratarán el asunto en próximas reuniones de la Junta Local de Seguridad para que los dos cuerpos puedan actuar de forma conjunta. Por su parte, la alcaldesa, Gema Igual, al ser preguntada ayer por el macrobotellón del viernes pasado en la Plaza de Pombo, apuntó que «actuar, prohibir o poner puertas a Pombo es totalmente imposible» y que la solución es la «buena educación y el civismo».

El delegado de CSIF en la Policía Local de Santander, Manuel Garzón, considera que «o se actúa preventivamente, con presencia policial en las zonas donde se concentra gente antes de que lleguen, o no hay manera de dispersar un macro botellón». Porque apunta que, aunque ponen multas, «puede ser peligroso para los agentes y para el orden público hacerlo cuando ya hay cientos de personas». Por eso, la solución que proponen desde el sindicato es «desplegar agentes por aquellas zonas en las que se sepa que hay intención de hacer botellón para disuadir a la gente antes de que se concentren». Este fin de semana, la Policía Local multó a 50 personas por beber en la calle. Aunque el parte policial no especifica cuántas sanciones se interpusieron el viernes –la noche de Halloween–, desde el cuerpo sí especifican que «la mayoría» se produjo esa noche. De todos modos, la cifra está lejos de la cantidad de gente que bebió en la calle.

Para atajar el problema, la alcaldesa apunta que los jóvenes deben comprometerse a «dejar la calle como estaba antes» del botellón y aboga por una «buena educación» para prevenir este tipo de eventos. Para Igual, «es compatible divertirse con no perjudicar al resto de los vecinos», aunque también apunta que Santander es una «ciudad viva» donde la gente joven «vive la fiesta de Halloween y son noches en las que la convivencia es más complicada», algo que «hay que entender». Además, criticó que los contenedores y papeleras de la plaza «estaban vacías» y la gente dejó los residuos por el suelo.

Aunque que apunte al civismo no quiere decir que se quite responsabilidad, ya que también apunta la intención que tiene el Ayuntamiento de incluir esta fiesta en ese listado de eventos que exigen despliegue policial. Así, fuentes municipales apuntan que «es evidente que la noche de Halloween ha degenerado en esta práctica y desde la Policía Local se procederá a incorporar esta fecha a estos dispositivos». El orden público y seguridad ciudadana «es una competencia atribuida a Policía Nacional y por eso se tratará en próximas reuniones de la Junta Local de Seguridad para abordarla de forma conjunta y continuar las acciones hasta lograr poner fin a esta práctica degradante para la salud, la convivencia y el ornato de la ciudad».

Multas y sanciones a menores

Desde la asociación de vecinos Pombo-Cañadío-Ensanche, la portavoz Ana Gómez afea las palabras de la alcaldesa sobre la imposibilidad de controlarlo, ya que se ha hecho «en el parque de la Teja y el año pasado se evitó en Nochebuena que la gente entrase en Peña Herbosa, aunque se dispersasen por otras zonas». Así, además de pedir dispositivos preventivos, pide que se multe a quienes beban en la calle, ya que es ilegal y así lo recogen varias normativas. Si son menores, sugiere que «se les aplique sanciones equiparables, como puede ser que vayan unas horas con un barrendero y limpien una calle». Otra cuestión que le preocupa es la salud. «Hay consejería y concejalía de Salud, lo que tienen que hacer es más charlas y concienciación a los jóvenes sobre las consecuencias que tiene beber. Igual que ya no se fuma en lugares públicos, se tenía que concienciar igual con el alcohol, porque también es muy perjudicial, sobre todo en menores».