Restos de botellas y bolsas tras el botellón que se produjo la noche del viernes al sábado en la Plaza de Pombo.

Restos de botellas y bolsas tras el botellón que se produjo la noche del viernes al sábado en la Plaza de Pombo. AA. VV. Pombo-Cañadío-Ensanche

La alcaldesa de Santander, sobre el macrobotellón de Pombo: «Actuar o prohibir es imposible»

El Ayuntamiento añadirá Halloween a los eventos que cuentan con dispositivos preventivos y la Policía Local destaca la necesidad de planificar con antelación

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Martes, 4 de noviembre 2025, 07:11

Comenta

Los macrobotellones son estampas habituales –para desgracia de los vecinos– en la celebración de grandes eventos como la Tardebuena, la Nochevieja y la Semana Grande. ... Y a estas citas, para las que la Policía (Nacional y Local) prepara dispositivos preventivos, se tendrá que sumar en años sucesivos Halloween. Así lo han determinado desde el Ayuntamiento santanderino, que tratarán el asunto en próximas reuniones de la Junta Local de Seguridad para que los dos cuerpos puedan actuar de forma conjunta. Por su parte, la alcaldesa, Gema Igual, al ser preguntada ayer por el macrobotellón del viernes pasado en la Plaza de Pombo, apuntó que «actuar, prohibir o poner puertas a Pombo es totalmente imposible» y que la solución es la «buena educación y el civismo».

