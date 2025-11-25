El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un coche atraviesa Daoiz y Velarde, una de las calles que quedarán dentro de la ZBE de Santander. Juanjo Santamaría

El Ayuntamiento instala ya las 22 cámaras que vigilarán la Zona de Bajas Emisiones

La colocación de estos dispositivos se alargará hasta la segunda semana de diciembre y el Pleno aprobará este jueves la ordenanza reguladora

Ángela Casado
Lucio V. Del Campo

Ángela Casado y Lucio V. Del Campo

Santander

Martes, 25 de noviembre 2025, 07:21

Comenta

Aunque la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Santander se ha hecho de rogar –en un primer momento fue obligatoria ... para 2023 y después se retrasó a 2026–, ya se están dando los pasos más importantes para ser una realidad. El Ayuntamiento ya está instalando –lo hace la concesionaria Eysa– las 22 cámaras que vigilarán el acceso de vehículos contaminantes a la zona restringida, que será la que se sitúa dentro del perímetro que conforman las calles Lealtad, Rualasal, Guevara, Santa Lucía, Sol, Casimiro Saiz, Paseo Pereda y Calvo Sotelo. La colocación de estos dispositivos se alargará hasta la segunda semana de diciembre.

