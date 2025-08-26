El Ayuntamiento de Santander espera el estudio sobre los galeones de Vital Alsa La alcaldesa de Santander, Gema Igual, dice que la moción que lleva el PP al pleno del jueves se debe a las «muchas malas intenciones» en torno a la posible rehabilitación, aunque no significa que se vayan a reparar sí o sí

C. Gordovil Santander Martes, 26 de agosto 2025, 19:27

El Ayuntamiento de Santander está esperando el estudio de la empresa Kateb, que se ofreció a arreglar los galeones de Vital Alsar y posteriormente los analizó para determinar si es posible su arreglo. «Hay un informe –municipal– que estima que no es factible la recuperación de los galeones. Después hubo una empresa que antes de ir a verlos dijo que sí y lo que hemos hecho y dicho es que ojalá que se pueda, pero necesitamos que haya una empresa que nos lo diga. Fueron a verlos, están elaborando su estudio (...) y estamos esperando», comentó la alcaldesa, Gema Igual, sobre el estudio que elaborará esa empresa y que, de concluir que es viable la recuperación, tendrá que elaborarse un proyecto y determinar tanto el coste como los plazos.

Igual también defendió que la moción que el PP llevará al pleno de este jueves para explorar la recuperación de los galeones se debe a las «muchas malas intenciones» en torno a la rehabilitación de los galeones. Aunque, explicó, no implica que se vayan a poder reparar sí o sí.

Frente a ello, y contando con la asociación que representa el legado del navegante y aventurero, la regidora ha defendido que el PP promueve una iniciativa que no implica «ninguna variación» en lo que viene declarando el equipo de gobierno. «El Ayuntamiento va a mantener el recinto de Vital Alsar y va a explorar diferentes opciones para a ver si se pueden o no arreglar». «Ojalá que sí», añadió.