La calle Juan de Herrera, una de las vías céntricas de Santander que esta tarde han estado llenas de personas que salieron a disfrutar del ambiente navideño.

La calle Juan de Herrera, una de las vías céntricas de Santander que esta tarde han estado llenas de personas que salieron a disfrutar del ambiente navideño. Juanjo Santamaría

La Navidad inunda las calles de Santander

Las luces, los adornos, las atracciones, la música y los puestos de comida atraen a vecinos y visitantes en el primer fin de semana de ambiente festivo

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Santander

Sábado, 6 de diciembre 2025, 22:22

Para las cinco y media de la tarde, el sol prácticamente ya se había escondido esta tarde, pero las luces de Navidad de Santander no ... se encendieron. Casi parecía que alguien se había olvidado de pulsar el interruptor en la segunda jornada en la que tenían que brillar. Pero al final todo llega. Y a veces la vida te regala escenas sincronizadas como si fueran una secuencia de cine. Justo a las seis, ni un minuto antes ni uno después, el 'Navitrén' –ese que es como El Magdaleno pero que relumbra con bombillas y villancicos– atravesó Jesús de Monasterio encendiendo a su paso la iluminación de toda la calle. Y entonces, Mariah Carey comenzó a sonar con su mítico 'All I want for Christmas is you', el tema que cada año abre las puertas a la magia de estas fiestas y que ya inunda toda la ciudad.

