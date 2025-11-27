El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Edificio ruinoso en La Remonta tras los incendios producidos a principios de este mes. Juanjo Santamaría

Los partidos de Santander se unen para reclamar al Ministerio de Defensa una concesión a largo plazo y gratuita de La Remonta

Aprobada por unanimidad una moción de IU -con una transaccional de Vox- que pide abrir un expediente de mutación demanial para obtener las fincas

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:19

La recuperación de la finca de la Remonta para el disfrute de los santanderinos ha puesto de acuerdo a todos los grupos del Ayuntamiento de ... Santander. La moción ha partido este jueves de IU que, con motivo del salto a la actualidad de este espacio tras los sucesivos incendios que han sufrido sus inmuebles a principios de este mes, aprovechó para exigir un futuro digno para estos terrenos.

