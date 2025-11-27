Los partidos de Santander se unen para reclamar al Ministerio de Defensa una concesión a largo plazo y gratuita de La Remonta

La recuperación de la finca de la Remonta para el disfrute de los santanderinos ha puesto de acuerdo a todos los grupos del Ayuntamiento de ... Santander. La moción ha partido este jueves de IU que, con motivo del salto a la actualidad de este espacio tras los sucesivos incendios que han sufrido sus inmuebles a principios de este mes, aprovechó para exigir un futuro digno para estos terrenos.

La petición concreta de Keruin Martínez (IU) era reiniciar la negociación con el Ministerio de Defensa para que La Remonta pase a formar parte del patrimonio municipal. A esta propuesta se presentaron dos transaccionales: el PRC pedía que antes se derribasen los edificios ruinosos y Vox exigía que la transmisión de la finca se haga mediante una mutación demanial, una herramienta urbanística que, a diferencia de la cesión, «requiere menos limitación de tiempo y forma».

La primera fue rechazada porque Martínez ha considerado que, antes de derribar los inmuebles, habrá que comprobar si es evitable por su valor patrimonial. Por otra parte, ha dado luz verde a la petición de Vox. Aunque ha habido algún que otro encontronazo por posturas diferentes, la moción ha salido adelante por unanimidad no sin que el concejal de Fomento, Agustín Navarro, recuerde que esta fórmula ya se ha intentado en el pasado sin éxito.

Así, Navarro ha recordado que estos bienes son propiedad actualmente del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de Defensa (Invied), un organismo dentro del Ministerio al que se destinan los inmuebles que ya no tienen uso en materia de Defensa y que, según le han trasladado en reuniones pasadas, «quieren darle lucro para invertirlo en el Ministerio». Y aunque reconoce que la mutación demanial «es una posibilidad legal», insiste en que «desde el Invied nunca lo han visto factible porque quieren recuperar dinero para invertirlo en otra cosa».

También la alcaldesa ha querido defender su postura al respecto y ha recordado que desde 2021 exigen ese carácter público para la finca. «Queremos que lo usen los santanderinos sin pagar, es lo justo porque ya pagan impuestos. Que el Gobierno de España no le dé uso es cruel para los santanderinos; lo tiene cerrado y cayéndose en vez de abierto y disfrutándose». Así, asegura que lo que reclaman es que «ya que no lo tienen en buenas condiciones, déjenoslo para abrirlo». Con el convenio de 2015, que cedía al Ayuntamiento 95.000 metros cuadros, recién caducado, la regidora insiste en destinar la finca a usos ciudadanos. «Veo bien que, si se va a sacar lucro, se pague. Pero el Ayuntamiento no quiere hacer dinero con La Remonta, quiere hacer un parque público». Recuerda que, en su momento, se preguntó qué precio ponía el Ministerio a la finca a ver si era «asumible». «Pero la cifra eran 14 millones de euros, inasumible e injusta».

Desde la oposición, la postura de Daniel Fernández (PSOE) ha sido la de proteger el patrimonio de la finca. «Se tendrá que rehabilitar y no destruir, forma parte de la memoria colectiva de la ciudad». Respecto a la fórmula de la mutación demanial, ha considerado que «permite que el terreno sea del Ministerio de Defensa, ya que no cabe la cesión gratuita, y con este mecanismo se cambia el uso pero no la propiedad, vamos a apoyar porque tiene el mismo resultado y ofrecería un gran pulmón verde para Santander. Qué más nos da de quién sea, casi mejor que no sea del Ayuntamiento que ya vemos cómo gestiona».

Laura Velasco (Vox) ha explicado que, ya que la finca no puede ser cedida gratuitamente, ni expropiada, «lo que cabe es una mutación demanial, un usufructo del Derecho Civil. La ciudad necesita un parque pero no una factura millonaria». Así, el uso del terreno se modificaría con esa idea de destinarlo a un parque, que se gestionaría a nivel municipal, pero el propietario continuaría siendo el Ministerio. Por su parte, Felipe Piña (PRC) ha recordado que la cesión a Santander de La Remonta es una reclamación histórica de los regionalistas y que ya se ha debatido en otros plenos pasados. «Es una prioridad y siempre lo ha sido para este grupo, que quiere un gran corredor verde desde La Remonta al parque del Doctor Morales». También pide «que no nos entreguen una escombrera y sí una finca».

El Casino no cambiará de uso hasta que no terminen en 2032 los contratos actuales

La moción presentada por el PSOE para que el Casino de El Sardinero recupere «su vocación cultural y ciudadana» no salió adelante. Aunque el resto de la oposición –Vox, PRC e IU– estaban de acuerdo en darle al edificio otro uso que no fuera el del juego, coincidían en la propuesta socialistas no concretaba y, además, recordaron que acaban de iniciarse los nuevos contratos de juego y hostelería que se prolongarán hasta 2032. Así, el PSOE e IU votaron a favor; el PP en contra y Vox y PRC se abstuvieron. Según expuso la alcaldesa, Gema Igual, «ahora no se puede hacer y dice que lo pospongamos ocho años. En politica me parece irreal, casi ninguno de nosotros estaremos aquí y no podemos condicionar a los siguientes».

El Ayuntamiento redactará un nuevo proyecto para retomar la obra de la Biblioteca de Menéndez Pelayo

La rehabilitación de la Biblioteca de Menéndez Pelayo arrancó en 2018 y hace dos años que está paralizada. Por eso, el PRC defendió una moción con la que instaba a reanudar las obras, pero no salió adelante (seis 'síes' de PRC, Vox e IU y 20 abstenciones de PP y PSOE). El edificio (Bien de Interés Cultural) es del Ayuntamiento, pero es el Gobierno de España quien ejecuta las obras y, por eso, la pelota se ha pasado de un tejado a otro a la hora de culpar por los retrasos. Como apuntó el concejal de Fomento, Agustín Navarro, el 2% Cultural depende ahora del Ministerio de Vivienda (antes era del de Fomento) y, por eso, el Ayuntamiento tendrá que redactar y aprobar un nuevo proyecto del 35% de la obra que queda por ejecutar.