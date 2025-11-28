Protección Civil homenajea al 112 y a los protagonistas del derrumbe de La Albericia

El 112, el Policía Nacional Rafael Fontal y el superviviente del derrumbe de La Albericia Johan Samuel Yarleque han recogido este viernes las Medallas al ... Mérito de Protección Civil en la Delegación de Gobierno por «su servicio público en circunstancias excepcionales». El servicio de Emergencias ha sido premiado por su labor «silenciosa» atendiendo avisos y dando solución a incidentes los 365 días del año; y Fontal y Yarleque, por sus actuaciones en un accidente que se llevó por delante la vida de tres personas pero que permitió salvar a algo más de una decena de vecinos.

El acto ha estado presidido por la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, y el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, así como otras autoridades y miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Al presentar el acto, el delegado del Gobierno ha subrayado que el reconocimiento se concede en un contexto marcado por «circunstancias excepcionales» y ha destacado la actuación de los servicios de emergencia «en una de las tragedias más graves que ha vivido Santander en los últimos años». «La intervención en La Albericia se produjo en un año especialmente duro, con emergencias climáticas y tecnológicas de gran impacto», ha señalado Barcones, quien ha defendido la necesidad de reforzar las capacidades del sistema nacional de Protección Civil en un contexto de creciente riesgo.

El representante del 112 Cantabria, Fernando Arroyo, ha recordado que este servicio atiende una media de 800 incidentes diarios, cifra que puede elevarse a 1.500 en episodios de meteorología adversa. Por ello, ha reivindicado la labor «silenciosa» del personal que gestiona emergencias como la de La Albericia, en la que sus operadores coordinaron la movilización de recursos en los primeros minutos tras la explosión.

El agente de Policía Nacional Rafael Fontal, distinguido por su intervención en el edificio siniestrado, ha dedicado la medalla a sus compañeros que participaron en el operativo y ha agradecido también el apoyo de su familia porque «son quienes sufren en silencio cuando no sabemos si llegaremos a casa». En cuanto a Johan Samuel Yarleque, uno de los vecinos que logró salir del inmueble junto a su familia saltando desde algo más de seis metros de altura, ha explicado el proceso de recuperación que ha vivido tras sufrir la grave lesión vertebral: «Se lo dedico a mi mujer, mi madre y mi hija, por el sufrimiento sobre todo emocional que han vivido».