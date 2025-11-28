El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, el jefe del 112 Cantabria, Fernando Arroyo, Johan Samuel Yarleque, el Policía Nacional Rafael Fontal y el delegado de Gobierno, Pedro Casares. Daniel Pedriza

Protección Civil homenajea al 112 y a los protagonistas del derrumbe de La Albericia

El acto, celebrado en Delegación de Gobierno, premia «su servicio público en circunstancias excepcionales»

Ángela Casado

Santander

Viernes, 28 de noviembre 2025, 15:18

El 112, el Policía Nacional Rafael Fontal y el superviviente del derrumbe de La Albericia Johan Samuel Yarleque han recogido este viernes las Medallas al ... Mérito de Protección Civil en la Delegación de Gobierno por «su servicio público en circunstancias excepcionales». El servicio de Emergencias ha sido premiado por su labor «silenciosa» atendiendo avisos y dando solución a incidentes los 365 días del año; y Fontal y Yarleque, por sus actuaciones en un accidente que se llevó por delante la vida de tres personas pero que permitió salvar a algo más de una decena de vecinos.

