El salón de juegos de Peñacastillo, en la calle Hermanos Calderón 28, ya con el cartel colocado. Roberto Ruiz

El salón de juegos de Peñacastillo que denunciaron los vecinos, listo para abrir

La comunidad de la calle Hermanos Calderón 28 espera a que los peritos declaren sobre las distancias mínimas que debe cumplir el negocio

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Domingo, 23 de noviembre 2025, 07:38

Si el pasado septiembre las páginas de este periódico recogían que el salón de juegos de Peñacastillo estaba ya en obras, ahora ya se puede ... decir que está listo para su apertura. Las paredes ya están pintadas de negro y Ludere Operadora, que obtuvo la licencia para que se iniciaran esos trabajos, ya ha colocado el cartel con su nombre: Diamond. Unos avances que reflejan que la empresa sigue adelante con su proyecto, pese a que está judicializado, tras la denuncia que impusieron los vecinos del número 28 de la calle Hermanos Calderón, el edificio ubicado justo encima. De hecho, en las ventanas de este inmueble se pueden ver varios carteles criticando la apertura.

