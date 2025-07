La tarjeta ciudadana será física o virtual y valdrá para el TUS, el IMD y las bibliotecas

El proyecto de la tarjeta ciudadana en Santander se remonta a la anterior legislatura, cuando el entonces responsable del área de Innovación, Javier Ceruti (Cs ... ), anunció la intención del Ayuntamiento de modernizar la administración y situar a Santander como destino inteligente, en el marco del plan SmartCitizen. Una idea de gran «envergadura» cuyos trámites para su puesta en marcha avanzan, aunque aún sin plazos concretos, ya que la idea es que se hiciera una prueba piloto el año pasado, tal y como anunció la alcaldesa, Gema Igual. Sin embargo, aún no está lista. Lo que se sabe hasta el momento es que podrá ser física o virtual –vinculada a una aplicación para el móvil– y servirá para el Transporte Urbano de Santander (TUS), para el IMD o para las bibliotecas –habrá más usos pero esos serán los primeros–.

El objetivo es que el vecino pueda identificarse, pagar y acceder a sitios de la ciudad unificando en una las tarjetas que hay actualmente. Así, la tarjeta del residente que esté empadronado será nominal, es decir, deberá identificarse con los datos del padrón del Ayuntamiento y además, podrá utilizar la modalidad de prepago o vincularlo a una cuenta bancaria.

Ampliar Así será la tarjeta del ciudadano, según el Ayuntamiento. DM

A pesar de que su implantación se hará de forma paulatina y la puesta en marcha irá por áreas, ya están definidos algunos de los servicios que albergará poco a poco: se podrá reservar o pagar en instalaciones deportivas del IMD; sacar libros de la red municipal de bibliotecas; tener la opción de comprar las entradas de eventos culturales o museos de la ciudad; acceder a las actividades del Espacio Joven y del programa La Noche es Joven; utilizarla en aquellas gestiones en las que se necesita identificación– como pedir un certificado de empadronamiento o pagar una tasa municipal–; también para pagar el billete o adquirir el abono del TUS, o acceder a servicios turísticos como el Anillo Cultural.

La ciudadana no es la única tarjeta que anunció el equipo de gobierno. También habrá una opción para los que no residen en Santander pero vienen habitualmente. Este grupo podrá adquirir una tarjeta con la que tendrán a su alcance los servicios municipales. Por último, habrá una turística, con la que los visitantes accederán a los distintos servicios de la ciudad.

Las claves Usos La tarjeta ciudadana virtual estará vinculada a una aplicación para el móvil Paso previo En los autobuses municipales ya se han cambiado los lectores para unificar sus usos

A pesar de que «pueda dar la sensación» de que en este plan no se avanza ya que no termina de implementarse, la directora general de Innovación, Verónica Gutiérrez, explica a El Diario Montañés que se ha «hecho mucho trabajo, aunque no sea visible». Al igual que una tarjeta bancaria, añade, esta tiene una tecnología de comunicación con los lectores y esa tecnología es nueva, por lo que ha tenido que cambiarse en espacios como en los autobuses. Es por eso que desde su servicio, y en coordinación con el TUS, se han ido modificando todos los lectores de los autobuses para unificar sus usos, es decir, que se pueda pagar con el abono o con la tarjeta bancaria en un mismo aparato.

«Además, tenemos que garantizar que todas las tarjetas que funcionaban antes sigan funcionando». Hasta ahora existían dos máquinas diferentes, una por la que se pasaba el abono transporte y otra la tarjeta bancaria. Ahora, tras los cambios realizados, se pueden pasar ambas por el mismo. Y el objetivo es que también sirva para la tarjeta ciudadana –se podrá escanear un código QR para los que dispongan de la que es virtual–.

Cuando funcionen Las tarjetas estarán vinculadas a las 15 pantallas interactivas que hay por la ciudad

Todo estos pasos «no son sencillos porque hemos tenido que coordinar todas las flotas de autobuses, que se fabricaran todas las máquinas, probarlas, instalarlas, montarlas... Todo esto teniendo en cuenta que no podemos dejar el servicio inactivo en ninguna de sus líneas por estos trabajos», comenta Gutiérrez. Estas tarjetas estarán muy vinculadas a las 15 pantallas interactivas que ya están desplegadas por la ciudad y que permitirán a los vecinos de Santander hacer papeleo sin necesidad de ir físicamente al Ayuntamiento. Tampoco están aún en funcionamiento pero cuando lo estén, los residentes podrán usar las tarjetas para identificarse a la hora de hacer gestiones con solo acercarlas al lector.