Los vecinos piden a McDonald's que renuncie a instalarse en el Mercado de Puertochico

Los vecinos del barrio de Puertochico siguen en su lucha por impedir que McDonald's instale uno de sus negocios en el mercado municipal de ... esta zona de Santander, a pesar del visto bueno del Ayuntamiento, que incluso ha rechazado sus alegaciones contra el proyecto.

Según la información a la que ha tenido acceso este periódico, la Comunidad de Propietarios Andrés del Río 7, en representación de los vecinos y residentes del entorno del Mercado de Puertochico y de la zona centro de Santander, ha remitido un escrito a McDonald's España en el que les insta formalmente a desistir de su intención de instalarse en dicho mercado y a buscar una ubicación alternativa que no genera perjuicio ni oposición vecinal.

Asimismo, advierte a la cadena de comida rápida de que si persiste en su propósito, «nos reservamos el derecho de adoptar todas las medidas públicas y legales que procedan en defensa de la convivencia, la salud y el cumplimiento normativo». «Confiamos en que una compañía con la trayectoria y sensibilidad social de McDonald's sabrá actuar en coherencia con los valores que proclama», trasladan.

Para sustentar esta petición, que se suma al reciente rechazo de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores de Cantabria (Uatae), esta comunidad de vecinos afirma que el proyecto para instalar una hamburguesería en el mercado supone una «ocupación inadecuada de un espacio público originalmente destinado al comercio local y al producto de cercanía, desvirtuando la naturaleza y el propósito social del mercado municipal».

Según señalan, la introducción de una franquicia multinacional «contradice la filosofía de revitalización del comercio local y de cercanía que inspiró la rehabilitación del espacio y que el Ayuntamiento de Santander ha venido defendiendo en su normativa y discurso institucional».

Asimismo, han constatado la existencia de salidas de humos proyectadas hacia una plaza pública y en contacto directo con fachadas residenciales, «situación que no cumple con lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación ni con la normativa ambiental municipal en materia de evacuación de gases y distancias mínimas de seguridad».

Dichas instalaciones «suponen un riesgo evidente para la salubridad, el descanso y la seguridad de los vecinos, además de vulnerar la finalidad pública y convivencial de la zona».

Los vecinos recuerdan, además, que el entorno del Mercado de Puertochico alberga una oferta hostelera basada en la restauración local, de producto y de tradición cántabra. «La implantación de un restaurante de comida rápida de carácter industrial, con horarios extendidos y alto impacto acústico, resulta incompatible con la identidad del barrio y con el modelo de convivencia vecinal que caracteriza esta zona histórica de Santander».

Rechazo unánime

Esta comunidad de propietarios apela, además, a los valores corporativos que McDonald's declara públicamente, «entre ellos el respeto a las comunidades donde opera, la sostenibilidad y la integración con el entorno». «Consideramos que la ejecución de este proyecto, ignorando el rechazo unánime del vecindario, entra en abierta contradicción con los valores que la propia compañía declara y daña seriamente su imagen pública en Santander y, por extensión, en toda Cantabria, una región de gran proyección turística y cultural».