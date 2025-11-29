El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La excavadora trabaja en la zona donde se ha producido el deslizamiento de tierra. Luis Palomeque

Un argayo corta la carretera entre Duález y Viveda, inaugurada hace menos de 20 días

La tierra desprendida no ha llegado a la calzada, pero ha habido que cerrar el carril más cercano al talud para que las máquinas puedan estabilizar la zona

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Torrelavega

Sábado, 29 de noviembre 2025, 18:16

Comenta

El Gobierno de Cantabria inauguró el pasado 10 de noviembre la nueva carretera entre Duález y Viveda para aliviar el elevado tráfico de la ... nacional a su paso por Barreda, un tramo de la CA-138 de alrededor de 1,5 kilómetros que facilitará los desplazamientos entre Santillana, Suances y Torrelavega y que soportará hasta 10.000 vehículos diarios de media. Es una de las actuaciones en materia viaria más destacadas de las legislatura. De las más esperadas y, también, de las más relevantes por presupuesto, pues ha implicado una inversión de 9,5 millones de euros. El resultado de los trabajos, ejecutados por la empresa SIEC, gustó a todas las Administraciones implicadas, pero menos de 20 días después de su puesta en funcionamiento, han aparecido algunos problemas que han obligado a cortar parcialmente la circulación.

