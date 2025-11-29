Un argayo corta la carretera entre Duález y Viveda, inaugurada hace menos de 20 días

El Gobierno de Cantabria inauguró el pasado 10 de noviembre la nueva carretera entre Duález y Viveda para aliviar el elevado tráfico de la ... nacional a su paso por Barreda, un tramo de la CA-138 de alrededor de 1,5 kilómetros que facilitará los desplazamientos entre Santillana, Suances y Torrelavega y que soportará hasta 10.000 vehículos diarios de media. Es una de las actuaciones en materia viaria más destacadas de las legislatura. De las más esperadas y, también, de las más relevantes por presupuesto, pues ha implicado una inversión de 9,5 millones de euros. El resultado de los trabajos, ejecutados por la empresa SIEC, gustó a todas las Administraciones implicadas, pero menos de 20 días después de su puesta en funcionamiento, han aparecido algunos problemas que han obligado a cortar parcialmente la circulación.

En concreto, la incidencia se debe a un «pequeño desprendimiento de tierra» en la parte alta del talud. Este argayo se localiza muy cerca del extremo sur del tramo, a la altura de Duález. Según fuentes del Gobierno de Cantabria, la causa es una filtración del agua que cae del monte debido a las últimas lluvias. El Ejecutivo precisa que la tierra que se ha corrido no ha llegado a invadir la calzada. El corte del carril se ha hecho para que puedan trabajar con seguridad las máquinas que se están encargando de llevar a cabo las reparaciones. Es el carril más cercano a la ladera –en dirección Viveda a Torrelavega– y afecta a unos cientos de metros en los que el paso está regulado por un semáforo. Además, se ha limitado la circulación a 30 kilómetros por hora.

En cuanto a la reparación, para evitar que el agua siga lavando la ladera y caiga más tierra se va a armar una pequeña escollera de piedra en la parte alta del talud afectado. De esta tarea se encarga desde el viernes la empresa adjudicataria del contrato, que no pasará ninguna factura a la Consejería de Fomento, pues la carretera está aún en periodo de garantía. Estos trabajos arrancaron el viernes y, previsiblemente, continuarán durante la próxima semana. Quien pasara este sábado por la zona vería que el carril cortado está delimitado por una barrera de seguridad y ocupado por un gran montículo de tierra y piedra. No se debe al deslizamiento, sino que lo han volcado ahí los operarios para que las máquinas puedan salvar el desnivel que hay entre la calzada y el talud.