Ayuntamiento y Educación reconocen no poder cubrir la baja en la escuela de adultos de Torrelavega El alcalde registra un escrito ante la Consejería para insistir en que la sustitución de la docente, trabajadora municipal pero encargada de enseñanzas regladas, compete al Gobierno

Javier Gangoiti Torrelavega Jueves, 29 de mayo 2025, 15:25

Obra de común, obra de ningún. Ayuntamiento y Consejería de Educación reconocen a las claras no poder cubrir la baja de una profesora de la escuela de adultos, el CEPA Caligrama, una situación de la que fueron avisadas con antelación ambas administraciones y que, ahora, se traduce en al menos una veintena de alumnos de Formación Básica Inicial obligados a repetir curso el año que viene. También se ven afectados en menor medida otros 72 estudiantes de clases de Español y de talleres diferentes, aunque estos están siendo reubicados en la medida de la posible con otros docentes.

Mientras tanto, y con el final del curso a la vuelta de la esquina, el Ayuntamiento, a través del alcalde, ha registrado un escrito en la Consejería insistiendo en que la sustitución de la docente, si bien trabajadora municipal, compete al Gobierno de Cantabria porque imparte enseñanzas regladas. Desde el Consistorio declaran que podrían enviar a un profesional de tipo administrativo, pero no a una profesora. No es una cuestión de voluntad, dicen, sino de puras competencias. Y lo mismo esgrimen a su vez desde la Consejería, donde no tienen competencias, dicen, de reponer a una trabajadora de un ayuntamiento, en este caso Torrelavega.

Volviendo al escrito del alcalde, que es la última novedad de la semana. En él se establece un poco el resumen de todo esto en base a la Ley de Educación y la relación actual entre ambas administraciones en esta materia: «el Ayuntamiento carece de competencia alguna en materia de educación reglada»; «ni existe convenio ni delegación de competencias que habilite al Ayuntamiento a prestar, con su personal, servicios educativos de personas adultas». Esa responsabilidad, concluyen, «es exclusiva de esta Consejería».

Compete a la Consejería, por ser profesora de Formación Inicial Básica, dicen unos; pero compete al Ayuntamiento, por ser empleada municipal, responden los otros. Y la casa sin barrer. Escuchando a las dos partes, parece que la excepcional situación laboral de esta profesional, trabajadora municipal y a su vez dedicada a impartir enseñanzas regladas, se ha convertido en un galimatías desde el punto de vista jurídico. A la vista está.

De hecho, fuentes del Consistorio reconocen no saber cuándo ni cómo comenzó esta trabajadora a impartir enseñanzas regladas; según la versión municipal, sería en ese momento cuando comenzó esta situación laboral 'mixta', digamos, y con ella, el problema a la hora de cubrir esta baja -baja que de hecho, recalcaban hace días desde el centro, es la primera que se habría cogido en toda su carrera esta profesional-.

El escrito del alcalde ante la Consejería sigue a la celebración de una reunión del Consejo Escolar Municipal, una sesión convocada 'ex profeso' para tratar la situación de Caligrama y en la que, según informan desde la Consejería, el inspector regional de Educación volvió a dejar claro que la responsabilidad de resolver este galimatías es exclusivamente municipal.