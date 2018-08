El equipo de gobierno encuentra por fin apoyo para aprobar el Presupuesto de Torrelavega Imagen de archivo del alcalde con la portavoz de Torrelavega Sí / Luis Palomeque PSOE y PRC, en minoría, ultiman un acuerdo con Torrelavega Sí que incluirá inversiones del Gobierno de Cantabria JOSÉ IGNACIO ARMINIO Torrelavega Sábado, 18 agosto 2018, 07:52

Los integrantes del equipo de gobierno de Torrelavega tienen mejor semblante estos días, no sólo porque la ciudad está en fiestas, sino también porque el mayor problema de los últimos meses, la falta de apoyos para aprobar el Presupuesto de este año, está en vías de solución. Socialistas y regionalistas, en minoría, ultiman un acuerdo con uno de los grupos de la oposición, Torrelavega Sí, que incluirá inversiones del Gobierno de Cantabria para tratar de dinamizar la economía local. Será la primera vez en las últimas décadas que la Corporación de luz verde a sus cuentas de forma tan tardía.

El Pleno para aprobar el Presupuesto se celebrará a finales de agosto o principios de septiembre, después de varios meses de conversaciones infructuosas, a pesar de la existencia de importantes inversiones en juego, como las cofinanciadas por el Gobierno de Cantabria. El 30 de septiembre finalizará la prórroga de tres meses concedida por el Ejecutivo regional para que esas obras estén adjudicadas. Se trata de la mejora de la carretera de La Montaña, la última fase de la construcción de aceras en el Paseo del Niño y la semipeatonalización de las calles Carrera y Ancha, proyectos que suman una inversión de 1,4 millones y que el Gobierno de Revilla cofinancia al 70%.

La oposición (PP, Torrelavega Sí, ACPT y Torrelavega Puede) tumbó los Presupuestos de 2018 (51,2 millones) en una sesión plenaria celebrada a finales de mayo. Varios grupos los calificaron como «más de lo mismo» y acusaron al equipo de gobierno de no cumplir sus «compromisos». Eso sí, socialistas y regionalistas consiguieron dar salida al remanente de ejercicio anterior (8,1 millones) a través de una modificación del Presupuesto prorrogado de 2017, gracias a la abstención de los populares, que lograron introducir varias de sus demandas.

En el desbloqueo de las negociaciones ha sido clave una reunión con Pablo Zuloaga

No obstante, aquel «balón de oxígeno» no incluyó las referidas inversiones cofinanciadas, para las que el equipo de gobierno espera conseguir ahora la consignación correspondiente y no -como muchos se temían- a través de una modificación puntual del presupuesto prorrogado de 2017, sino aprobando por fin las cuentas de este año.

Partidas para «hacer ciudad»

Al ser preguntado por este periódico sobre la marcha de las negociaciones, el concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega, se ha limitado a señalar que continúa el acercamiento de posturas. Más explícito ha sido el portavoz de Torrelavega Sí en este área, Arturo Roiz, que ha confirmado que el acuerdo está próximo y será rubricado por los líderes locales de los tres partidos. El pacto no sólo incluirá las partidas habituales del documento económico, sino también inversiones del Gobierno regional que «hagan más ciudad y la afiancen como capital comarcal».

En el desbloquedo de las negociaciones ha sido clave una reunión entre los ediles de Torrelavega Sí y representantes del PSOE, liderados por Pablo Zuloaga, que ha puesto fin a las desavenencias que mantenían ambos partidos incluso antes de que comenzase la legislatura. También han sido determinantes los encuentros mantenidos con consejeros del Ejecutivo de Revilla, para planificar inversiones en Torrelavega como la rehabilitación del Palacio municipal, convertir el recinto de La Lechera en un gran centro cultural, construir el nuevo conservatorio de música, comarcalizar el Torrebús o trasladar a la ciudad las direcciones generales de Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Torrelavega Sí también verá atendidas reivindicaciones en clave más local, como el cambio de dirección del tráfico en la calle Ceferino Calderón, reclamada por algunos vecinos.

Fuera de los contactos ha quedado, finalmente, el primer partido de la oposición, el PP, que no ha visto atendida su principal demanda: la firma de un convenio con el Gobierno de Cantabria para la construcción de la estación intermodal de autobuses junto a la de FEVE. El portavoz popular, Ildefonso Calderón, también ha lamentado que socialistas y regionalistas no hayan cumplido «la mayor parte de los acuerdos presupuestarios» alcanzados con su partido en los últimos años, lo que ha convertido al equipo de gobierno en «poco fiable».