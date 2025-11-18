El futuro Conservatorio de Torrelavega sigue pendiente de la cesión del suelo, según el Gobierno El consejero de Educación confirma en el Parlamento que la nueva infraestructura, valorada en más de 20 millones de euros, no entrará en funcionamiento antes de 2028

Javier Gangoiti Torrelavega Martes, 18 de noviembre 2025, 14:52 Comenta Compartir

El futuro Conservatorio de Torrelavega, uno de los proyectos más importantes y esperados de la agenda del Gobierno de Cantabria en la ciudad, sigue ... pendiente de la cesión del suelo a pesar de que estos trámites comenzaron hace ya tres años -a finales de la anterior legislatura-. Este es uno de los titulares más reveladores que dejó el lunes el debate sobre este tema en el Parlamento regional, un punto del orden del día que se debatió a instancias del PSOE tras presentar los socialistas una batería de preguntas sobre los plazos, el presupuesto y diferentes detalles sobre este proyecto de la Consejería de Educación. «Plazo de ejecución, 20 meses; fecha prevista para la licitación, el próximo año (2026). Estamos con la cesión del suelo, eso es lo último que nos corresponde. Estamos trabajando con la Consejería de Economía y con el Ayuntamiento para que eso sea lo antes posible», respondería el titular de este departamento, Sergio Silva, antes de subrayar la «voluntad» del Ejecutivo con este proyecto y prever su entrada en funcionamiento en «el curso 2028-29 o 2029-30». Solo las obras tendrán un plazo de 20 meses.

Ese mensaje de voluntad no convenció al PSOE. El diputado socialista Jorge Gutiérrez lo dejó muy claro en su réplica: «No ha hecho nada con el Conservatorio. Llevan más de un año para recepcionar los terrenos. ¿Eso sabe qué se llama? Incapacidad absoluta del Partido Popular», criticó, acusando al consejero de mentir, engañar y poner «excusas». La situación actual del Conservatorio revelada por el consejero de Educación ha generado extrañeza no solo en el PSOE, sino también en el propio Ayuntamiento de Torrelavega. Aquí, fuentes del Consistorio recuerdan que ya se aportó toda la documentación para tramitar el traspaso de las fincas, incluida una aportación adicional en 2023. Oferta académica La batería de preguntas del grupo socialista sirvió, además, para conocer los detalles del nuevo Conservatorio, desde su presupuesto de 20,5 millones hasta su oferta académica. Esta será, «como mínimo», dijo Silva, la del Conservatorio actual de Torrelavega y la de la Escuela de Arte Roberto Rayo. Esto es: desde las 19 especialidades –viola, piano, guitarra, etc.– hasta los tres ciclos formativos de la Escuela de Arte – procedimientos de Joyería Artística, Joyería Artística e Ilustración–. El Conservatorio contará además con sus ramas de danza y artes, abriendo el abanico a la «danza clásica, danza española y el baile flamenco».

