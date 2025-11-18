El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Infografía del futuro Conservatorio de Torrelavega. DM

El futuro Conservatorio de Torrelavega sigue pendiente de la cesión del suelo, según el Gobierno

El consejero de Educación confirma en el Parlamento que la nueva infraestructura, valorada en más de 20 millones de euros, no entrará en funcionamiento antes de 2028

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Martes, 18 de noviembre 2025, 14:52

Comenta

El futuro Conservatorio de Torrelavega, uno de los proyectos más importantes y esperados de la agenda del Gobierno de Cantabria en la ciudad, sigue ... pendiente de la cesión del suelo a pesar de que estos trámites comenzaron hace ya tres años -a finales de la anterior legislatura-. Este es uno de los titulares más reveladores que dejó el lunes el debate sobre este tema en el Parlamento regional, un punto del orden del día que se debatió a instancias del PSOE tras presentar los socialistas una batería de preguntas sobre los plazos, el presupuesto y diferentes detalles sobre este proyecto de la Consejería de Educación. «Plazo de ejecución, 20 meses; fecha prevista para la licitación, el próximo año (2026). Estamos con la cesión del suelo, eso es lo último que nos corresponde. Estamos trabajando con la Consejería de Economía y con el Ayuntamiento para que eso sea lo antes posible», respondería el titular de este departamento, Sergio Silva, antes de subrayar la «voluntad» del Ejecutivo con este proyecto y prever su entrada en funcionamiento en «el curso 2028-29 o 2029-30». Solo las obras tendrán un plazo de 20 meses.

