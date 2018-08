El mercadillo de Torrelavega aprovecha su renovación para acabar con el impago de las tasas El mercadillo de Torrelavega es el más grande de Cantabria y se celebra los jueves en el aparcamiento del Mercado Nacional de Ganados. : / Luis Palomeque El Ayuntamiento estudia la posibilidad de bajar el precio de los puestos como reclaman los vendedores JOSÉ IGNACIO ARMINIO Torrelavega Sábado, 11 agosto 2018, 15:30

El centenario mercadillo semanal de Torrelavega, el más grande de Cantabria, tocó fondo durante la crisis y el Ayuntamiento inició entonces una profunda renovación que acaba de terminar con éxito. No sólo ha logrado que el popular mercado de los jueves esté mejor organizado y siga casi lleno, sino que también ha acabado con el «alto» índice de impago de las tasas, aunque no ha dado cifras sobre este particular. Eso sí, el Consistorio estudia la posibilidad de bajar los precios como vienen reclamando los vendedores.

El pasado 31 de julio concluyó el último periodo de renovación de licencias y sólo tres titulares se han dado de baja. El mercadillo, que se celebra en el aparcamiento del Mercado Nacional de Ganados, congrega a cientos de vendedores ambulantes, la mayoría cántabros y de regiones limítrofes, y reúne hasta 5.000 personas en los mayores picos de afluencia durante las mañanas de los jueves. Actualmente, dispone de 313 puestos y tiene 17 solicitudes para cubrir los 24 que están vacantes, la mayoría situados en la parte central, junto a la Avenida Fernando Arce.

CLAVES Vacantes y solicitudes Una vez concluida la renovación de las licencias, el 31 de julio, son 24 los puestos vacantes y 17 las solicitudes para cubrirlos. Los titulares de las licencias no tienen ningún recibo pendiente de pago. Precios Las tarifas están fijadas en la ordenanza municipal que regula este tipo de venta. Van desde los 1,89 euros por metro cuadrado para los puestos de verdura y fruta, a los 2,70 para los puestos no alimenticios. Modalidades de pago. Son tres anual (bonificación del 13% y descuento de 8 ausencias), trimestral (bonificación del 2% y descuento de 2 ausencias) y a mes vencido (hay que pagar antes del día 5 de cada mes). Zonas de venta Eran cuatro (calzado, confección, alimentación y varios) y han quedado reducidas a dos (alimentación y puestos no alimenticios). A los renoveros o temporeros no se les pide documentación.

El concejal del área, Jesús Sánchez, dice que el mercado cuenta ahora con una organización más eficiente, los pasillos «perfectamente alineados» y las diferentes zonas de venta «bien definidas», aunque «no dejamos de trabajar en ello y haremos más cambios en breve». El edil regionalista destaca también los avances en seguridad, gracias a «la colaboración de la Policía», y que el mercadillo ha pasado a ser «un ejemplo» para otros de la región.

Sánchez espera seguir atendiendo las demandas planteadas por los vendedores ambulantes, entre ellas la bajada de las tasas que se pagan por los puestos, una reivindicación que «estamos sometiendo a estudio para ver si es viable». Algunos comerciantes dicen que los precios de los puestos son «abusivos» y sitúan al mercadillo de Torrelavega como «el más caro de la región».

El control del mercado se lleva a cabo desde las oficinas del Mercado Nacional de Ganados. Su director, Isaac Bolado, recuerda las tarifas están fijadas en la ordenanza municipal que regula este tipo de venta: puestos de verdura y fruta, 1,89 euros por metro cuadrado; productos autóctonos, 1,89; embutido y chacinería, 2,54; alimentación no regulado, 2,54; y puestos no alimenticios, 2,70.

Hay tres formas de pago. La anual, a la que se encuentran acogidos los titulares de 50 puestos, tiene una bonificación del 13%, descontándose un máximo de 8 faltas (ausencias por enfermedad, vacaciones...). El pago trimestral, que sólo han elegido ocho puestos, cuenta con una bonificación del 2%, descontándose un máximo de 2 faltas. Finalmente, está la modalidad de pago a mes vencido, la más utilizada (228 puestos). Antes del día 5 de cada mes o el día siguiente hábil, deben estar abonados los recibos íntegros del mes anterior (se acuda o no al mercado, salvo autorización expresa y motivada del Jefe del Servicio por causas médicas o de fuerza mayor).

Bolado resalta algunos cambios introducidos en la ordenanza, como que las licencias, que se otorgan por orden de solicitud, puedan ser traspasadas a cualquier familiar, excepto tíos y primos. También se ha habilitado la figura del colaborador, licencia destinada a la persona que ayude a vender al titular de la licencia. Transcurridos dos años, el colaborador puede pasar a ser el titular del puesto.

«Mucho trabajo»

El director del Mercado Nacional de Ganados hace hincapié en que, después de «mucho trabajo», no hay vendedores que tengan recibos pendientes de pago y que posean la licencia quiere decir también que están al día respecto a la cuotas de la Seguridad Social, etc. Destaca, igualmente, que el mercado estaba dividido antes en cuatro zonas (calzado, confección, alimentación y varios) que han quedado reducidas ahora a dos (alimentación y puestos no alimenticios). Por último, hace referencia a una de las características de este mercadillo, que son los renoveros, personas que «son productores autóctonos y venden aquí sus excedentes, lo que no consumen y procede de sus huertas». También llamados temporeros, no se les exige documentación.