Nieve en la pista y un Ferrari de Fórmula 1, novedades del Circo Navideño de Torrelavega El Zapatón acoge un año más las funciones de Raúl Alegría, con espectáculos del 19 de diciembre al 11 de enero y 300 asientos ya a la venta

Javier Gangoiti Torrelavega Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:54

El Circo Navideño y el Cabaret Oassis vuelven un año más a la programación de Torrelavega durante estas fechas tan señaladas. Con espectáculos del 19 de diciembre al 11 de enero y el 26 y 27 de diciembre, respectivamente, la iniciativa ha sido presentada esta semana en el Ayuntamiento de Torrelavega, junto al productor, artista y promotor de estas funciones, Raúl Alegría. La magia, los payasos, las acrobacias imposibles, los espectáculos de escapismo y los bailes regresan a la emblemática carpa de 26 metros de El Zapatón, con 300 localidades a la venta para disfrutar de «algunos de los mejores artistas del mundo», como enfatizada la concejala de Turismo, Cristina García Viñas. Esta sería la edición «más internacional», según apostilla Alegría, antes de citar a algunos de los integrantes del cartel: desde Lucía Rivera, maga procedente de Cuba, las acrobacias aéreas de Aerial Twins, de Perú; el Dúo Atmos de Bulgaria y Ucrania; o la artista aérea Valerie Koechlin, de Argentina, entre otros muchos.

Al margen del cartel, además, hay dos cosas que seguro gustarán mucho a los visitantes a la carpa, como la aparición en plena pista de un Ferrari de Fórmula 1 y la guinda, que nevará dentro del propio circo.

También Cabaret

El Cabaret también traerá funciones únicas y un espectáculo renovado al centro de Torrelavega, con música en directo, humor, transformismo y números circenses de toda clase. Será «una propuesta diferente para quienes buscan una experiencia especial en Navidad» ha afirmado el promotor, que ha anunciado como maestra de ceremonias a Coria Castillo, «considerada como una de los mejores monologuistas de España». Además, pasarán por el Cabaret Kiny, Aerial Twins con sus aéreos y contorsiones, la cantante Piloshka, el Dúo Atmos, Lady Pituka (pole dance), Nini, la reina del cabello, y, el propio Raúl Alegría. Todas las entradas en la web –raulalegriaproducciones.com–.