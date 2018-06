Un nuevo conflicto laboral provoca suciedad y retrasos en el servicio de cocina de Sierrallana Representantes sindicales y trabajadores al término de su última rueda de prensa para denunciar la situación de la plantilla. / DM Los trabajadores dicen que los incumplimientos del contrato no han cesado desde que Eurest se hizo cargo de la concesión en 2016 JOSÉ IGNACIO ARMINIO Torrelavega Jueves, 28 junio 2018, 07:11

Los conflictos laborales no han cesado en los servicios de cocina y cafetería del hospital comarcal Sierrallana desde que se hizo cargo de ellos la empresa Eurest en noviembre de 2016. El último, iniciado el pasado mes de octubre, aún no se ha cerrado y de la treintena de trabajadores, la gran mayoría mujeres, un tercio ya está de baja por ansiedad. El servicio se resiente y la suciedad y los retrasos van en aumento. Los principales perjudicados: los pacientes.

Este periódico intentó ayer sin éxito recabar la opinión de la dirección del centro sanitario y la empresa adjudicataria, que pertenece al grupo internacional Compass, especializado en restauración, comida a domicilio y catering para eventos, entre otros. Sí respondió a nuestras preguntas José María Fernández Cobo, secretario del sector de Sanidad en UGT, que acusa a Eurest del incumplimiento «absoluto y permanente» de las condiciones del contrato, algo que «se ha puesto de manifiesto en las cuatro auditorías» que ha realizado el Servicio Cántabro de Salud (SCS) y en «diferentes inspecciones» de Sanidad.

El líder sindical dice que, sin ir más lejos, en la mañana de ayer las trabajadoras que entraron en el turno de la mañana se encontraron la cocina «sucia y sin recoger». Fernández Cobo explica por qué: «Dos personas más tuvieron que coger la baja a través de Urgencias por ataques de ansiedad. No hay gente, no contratan a nadie y cuando lo hacen cogen gente sin experiencia, incumpliendo el acuerdo para utilizar la bolsa de empleo con gente que sí tiene experiencia. Las meriendas llegaron tarde, lo mismo que las cenas, y lo dejaron todo sin recoger».

La dirección de Sierrallana ha logrado hasta ahora mediar para que los continuos conflictos no desembocasen en huelgas, como ocurrió el pasado mes de diciembre, pactos que «después incumple la empresa en cuanto sale por la puerta». UGT también ha solicitado la dimisión del director de gestión del hospital, Luis Alejandro Fernández, por dedicarse a «oír y mentir» mientras los «desmanes» de Eurest «van en aumento». Según Fernández Cobo, a veces se están incumpliendo «hasta las dietas que tienen que seguir algunos pacientes».

El conflicto ha llegado incluso hasta el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, y el nuevo delegado del Gobierno, Pablo Zuloaga, a quien el líder sindicalista ha remitido una carta para que el Consejo de Gobierno no apruebe mañana prorrogar el contrato a Eurest en la cafetería destinada al público. Fernández Cobo explica en su misiva que desde que esta empresa se hizo cargo de esta concesión y las de cocina y cafetería del personal del hospital, «todo han sido incumplimientos y problemas con los trabajadores». «No se sustituyen las bajas ni las vacaciones pese al informe desfavorable de la Inspección de Trabajo -añade-, y qué decir del mantenimiento de las instalaciones, del que se ha tenido que hacer cargo el propio hospital; la calidad del servicio y la alimentación no es que deje mucho que desear, es que no es óptima para su dispensación».

Según Fernández Cobo, el exgerente del centro sanitario y actual director del SCS, Benigno Caviedes, se había comprometido en sendas reuniones a no prorrogar el contrato ante los reiterados «incumplimientos» del mismo. «Pero cual es nuestra sorpresa -señala el líder sindicalista en la carta- que no sólo no se les sanciona y abre expedientes, sino que se les premia con la renovación del concierto».

Ante esta situación, ruega «encarecidamente» a Revilla y Zuloaga que el Consejo de Gobierno de Cantabria no apruebe la prórroga del contrato del servicio de cafetería del público a Eurest, y lo hace en nombre de «los trabajadores, los usuarios y pacientes, y por el bien de una sanidad pública de calidad». Según Fernández Cobo, esta empresa ha protagonizado casos similares en otras concesiones en España.