La Policía tomará medidas especiales contra el botellón en La Patrona El campus universitario volvió a amanecer este domingo con restos del botellón. :: / Luis Palomeque Las zonas más vigiladas para evitar que se concentren los jóvenes durante las fiestas serán el auditorio y el parque infantil cubierto JOSÉ IGNACIO ARMINIO Torrelavega Martes, 7 agosto 2018, 17:37

Torrelavega tomará medidas especiales para paliar los problemas derivados del botellón durante las fiestas de La Patrona, que se iniciarán el próximo viernes. Las zonas más vigiladas por la Policía para evitar la concentración de jóvenes serán las próximas al recinto ferial y más concretamente el parque Manuel Barquín, sobre todo el auditorio y el recién construido parque infantil cubierto.

Así lo ha anunciado el concejal de Seguridad, Pedro Pérez Noriega, que ayer mantuvo una nueva reunión con responsables de la Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía, de cara a los festejos patronales de Torrelavega, que congregarán a miles de personas durante 10 días. El objetivo del Ayuntamiento es que «no se moleste a los vecinos» y evitar, en la medida de lo posible, las quejas que se producen en distintos puntos de la ciudad.

Cientos de botellas, bolsas, vasos, papeles, cartones, cristales... Así amaneció de nuevo el domingo la plaza del campus universitario, después de que cientos de jóvenes celebrasen el final de las fiestas de Tanos con un nuevo macrobotellón. El problema que antes sufrían los vecinos del barrio Mies de Meji, de Tanos, ahora se ha trasladado por la presión de la Policía a una zona en la que la suciedad es la misma, pero las protestas son menos.

Suciedad en el campus

Eso es lo que destaca Pérez Noriega, que hace hincapié en que este fin de semana no ha habido que lamentar daños en el mobiliario urbano. «Las farolas ya estaban rotas, incluso antes de los botellones, y en el barrio había vecinos afectados y aquí no. El control ha sido mejor, aunque lamentamos que se sigan produciendo estos botellones y la suciedad que generan», señala. Por supuesto, en la Universidad de Cantabria no están contentos y mantienen contactos con el Ayuntamiento para tratar de solucionar este nuevo problema en el campus.

Los que sí están contentos son los vecinos de Mies de Meji, que ya no sufren directamente los macrobotellones derivados de las multitudinarias fiestas de Tanos, que congregan a miles de jóvenes, muchos de ellos menores, procedentes de distintos puntos de la región.