PRC y PSOE aprueban la subida del IBI y las tasas en Torrelavega «para mantener los servicios de calidad» La coalición de gobierno se queda sola a la hora de revisar la política fiscal en base al IPC en una sesión con nuevos reproches al «gasto superfluo»

Javier Gangoiti Torrelavega Viernes, 17 de octubre 2025, 13:11

Los partidos de la coalición de gobierno en Torrelavega (PRC-PSOE) han aprobado este viernes en un Pleno extraordinario la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y algunas tasas, la de agua y basuras, de acuerdo al Índice de Precios de Consumo (IPC), un incremento del 2,9% de cara al año que viene y que, esta mañana, fundamentaron en el objetivo de «mantener los servicios públicos de calidad» que ofrece el Ayuntamiento. Esa explicación no ha convencido a ningún otro grupo de la oposición, que votó en contra de esta revisión fiscal con la única excepción de Torrelavega -que sí apoyó una parte de modificación, la que afecta a las ordenanzas reguladoras de las prestaciones por suministro de agua y por mantenimiento conservación y limpieza de la red de alcantarillado municipal-.

En total, esta actualización vendría a aumentar la recaudación municipal en cerca 691.000 euros anuales -454.000 con el IPC; 116.000, con la tasa del agua; y 121.000, con la de basuras-, según los datos ofrecidos durante el debate por el concejal de Hacienda y portavoz regionalista, Pedro Pérez Noriega. «La inflación nos afecta como a cualquier economía doméstica y tenemos que trasladar esos efectos. A nadie nos gusta subir los impuestos, pero Torrelavega sigue siendo una ciudad barata», ha declarado durante su defensa de esta revisión fiscal, enmarcada en el Plan Económico Financiero que ha tenido que aprobar recientemente el Consistorio para ajustar las cuentas municipales.

Esas explicaciones las seguiría dando la portavoz socialista, Patricia Portilla, asegurando que, aunque «impopular», es «responsable» y «supone mantener la calidad de los servicios municipales que disfrutan los vecinos». ¿Cuáles? Tanto Portilla como Noriega aludieron al nuevo Torrebús, con una flota renovada y más cara de mantener, dijeron, a las instalaciones municipales, a las Escuelas Deportivas Municipales y a diferentes servicios sociales que presta el Ayuntamiento.

Los argumentos no convencieron a los grupos de la oposición. «Un año más con el mismo discurso. ¿En qué mejora de infraestructura va a redundar esta subida?. Se plantea subir para tener más de lo mismo. Mientras tanto, un plan de ajuste porque no hacen los deberes. Porque no tienen el valor y la dignidad de reducir el gasto superfluo. Ustedes lo saben: tomate, revista de autopromoción, ¿para eso pagan los impuestos los ciudadanos?», ha declarado el portavoz del PP, Miguel Ángel Vargas.

El líder de la oposición no fue el único en reprochar la subida mientras ese tipo de gastos, aseguran, se mantienen; Roberto García Corona (Vox) también lo hizo y tiró de ironía: «No hay huecos en el presupuesto, no hay un gasto superfluo a eliminar. En una familia, si falta dinero, se pide más». Luego fue más serio: «En vez de pedir más dinero, vamos a intentar gastar un poco menos, sobre todo en las cosas que se puede».

«Las cuentas no salen»

García Corona terminaría dando la razón a algo que Blanca Rosa Gómez Morante dijo segundos antes. «Las cuentas no salen en este Ayuntamiento». La portavoz de Torrelavega Sí, aunque se mostró más de acuerdo con la fiscalidad progresiva, centro su intervención en el Plan Económico Financiero y en el ajuste de las cuentas al que se ha visto abocado el equipo de gobierno (PRC-PSOE) para equilibrar el presupuesto. «Esta subida reafirma la situación que habéis generado».

La posición en contra de todos los grupos de la oposición no fue una sorpresa este viernes por la mañana y tampoco la de IU-Podemos, que venía de cargar contra esta medida y una política fiscal que en ningún caso, refutan, tiene la «vocación de proteger los servicios públicos». Su portavoz, Borja Peláez, cargó contra esta ordenanza «conservadora» y «sin ingenio» para apelar a la «justicia social» y una «fiscalidad justa» en la que «son los privilegiados los que más tienen que aportar».

Solo hubo un asunto este viernes en el que se logró un consenso y fue completamente distinto a este: la aprobación, por unanimidad de todos los grupos, de un convenio de colaboración entre el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass) y el Ayuntamiento de Torrelavega para la prestación de un servicio de cáterin social dirigido a personas mayores y en situación de necesidad social. El concejal de Bienestar Social, Alberto Rubio, definió esta iniciativa como «beneficiosa» y «bien acogida» por los vecinos, añadiendo que «la calidad del servicio se mantiene».