El pleno ya sin los concejales del PP Luis Palomeque

Torrelavega aprueba de forma definitiva la Ordenanza de Espectáculos después de ocho años

La norma fija por primera vez un marco claro para organizar conciertos, fiestas de barrio y otros eventos, con requisitos y plazos definidos

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Martes, 4 de noviembre 2025, 19:35

Comenta

Torrelavega ya tiene ordenanza para regular los espectáculos y actividades recreativas. El Pleno municipal dio hoy el visto bueno definitivo a un documento que llevaba ... años sobre la mesa y que, en la práctica, servirá para poner un poco de orden en la celebración de conciertos, fiestas de barrio, actividades deportivas y otros eventos de ocio que se organizan en la ciudad, tanto en la calle como en locales. Salió adelante con los votos de PRC, PSOE, PP y Torrelavega Sí. IU–Podemos y Vox se abstuvieron.

