Torrelavega aprueba de forma definitiva la Ordenanza de Espectáculos después de ocho años

Torrelavega ya tiene ordenanza para regular los espectáculos y actividades recreativas. El Pleno municipal dio hoy el visto bueno definitivo a un documento que llevaba ... años sobre la mesa y que, en la práctica, servirá para poner un poco de orden en la celebración de conciertos, fiestas de barrio, actividades deportivas y otros eventos de ocio que se organizan en la ciudad, tanto en la calle como en locales. Salió adelante con los votos de PRC, PSOE, PP y Torrelavega Sí. IU–Podemos y Vox se abstuvieron.

La concejala del área, Patricia Portilla, recordó que era una norma «muy necesaria» porque hasta ahora había situaciones que quedaban a medio camino entre lo permitido y lo no permitido, especialmente en el caso de la música en directo dentro de bares y establecimientos pequeños. La ley regional de 2017 dejaba en manos de los ayuntamientos fijar cómo debía hacerse, pero Torrelavega no tenía una regulación concreta. «Por fin Torrelavega va a tener una ordenanza de conciertos», expresó con alivio.

La tramitación ha sido larga y no ha estado exenta de quejas. En 2017 todos los partidos acordaron aprobar esta ordenanza en seis meses. Sin embargo, no salió como esperaban y el compromiso se fue atrasando año tras año. Mientras tanto, plataformas como 'En Torrelavega No Se Toca', formada sobre todo por músicos locales, y también varias comisiones de fiestas de los barrios, reclamaban al Ayuntamiento reglas más claras para evitar problemas, papeleo repetido y la incertidumbre que se generaba cada vez que iban a organizar un evento.

El texto recoge ahora en un único documento cómo deberán gestionarse estos espectáculos. Incluye cuestiones sobre permisos, seguridad, aforos, horarios, instalaciones, sonorización e incluso el uso del dominio público. Uno de los puntos que más se esperaba era el referido a los conciertos en interiores. A partir de ahora, se podrán realizar hasta doce actuaciones al año en establecimientos que no sean salas de conciertos, con unos horarios fijados para intentar que no se convierta en una molestia: hasta las 22.00 horas los jueves, hasta las 23.00 los viernes y sábados, y hasta las 16.00 horas los domingos, festivos y vísperas.

Para los eventos considerados de baja intensidad no hará falta autorización previa y bastará con comunicarlo al Ayuntamiento. En el caso de fiestas de barrio y otros actos en la calle, la ordenanza introduce un procedimiento más claro para evitar situaciones que han venido repitiéndose, como recibir los permisos con apenas un día de margen. Se obliga a presentar la documentación con al menos 30 días y el Ayuntamiento se compromete a responder con una antelación mínima de diez.

Desde el PP, su portavoz en este asunto, Lucía Montes, destacó que esta medida «evitará muchos quebraderos de cabeza» a quienes organizan fiestas. Dijo que apoyan la ordenanza porque «se han aceptado propuestas importantes», aunque reconoció que no es «idéntica» a lo que les hubiera gustado. Torrelavega Sí también dio su respaldo al entender que se ha trabajado de forma «bastante participada» y que es una ordenanza «que podrá ir ajustándose».

Los dos grupos que se abstuvieron ofrecieron argumentos distintos. IU–Podemos consideró que llega tarde y que «faltó más participación directa», y Vox insistió en que, a su juicio, hay artículos que «se podrían haber afinado más».

Portilla quiso aclarar que se ha contado con colectivos, asociaciones vecinales y hosteleros y que se enviaron borradores y modificaciones a quienes mostraron interés en participar. También señaló que es una ordenanza «viva» y que, si con el tiempo se detectan fallos, se podrá retocar.

A falta de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, la norma entrará en vigor en cuanto se complete ese trámite. Con ella, Torrelavega se convierte en el primer municipio de Cantabria que regula de forma específica los conciertos en interiores y uno de los pocos que, de entrada, deja el camino trazado para la organización del resto de actividades recreativas.