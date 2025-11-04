El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La calle Félix Apellaniz, dentro del perímetro de la Zona de Bajas Emisiones de Torrelavega. Luis Palomeque

Torrelavega no ha multado aún por la ZBE al no estar conectada a Tráfico

La clave ·

Tras meses sin sanciones por falta de conexión con la base de datos, los accesos indebidos cuentan desde hoy y los anteriores no se tendrán en cuenta

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El anuncio realizado por el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, tras el caos provocado el sábado 25 de octubre por el desvío forzoso del ... tráfico de Julián Ceballos hacia Ruiz Tagle -que «no se tendrían en cuenta los accesos a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) obligados por la obra»- ha adquirido una lectura diferente a la luz de la información conocida en las últimas horas. Lo que se presentó como un gesto para evitar perjuicios a los conductores afectados no suponía, en realidad, modificación alguna, ya que ninguno de los accesos registrados desde el pasado 10 de junio tenía validez sancionadora.

