Torrelavega no ha multado aún por la ZBE al no estar conectada a Tráfico

El anuncio realizado por el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, tras el caos provocado el sábado 25 de octubre por el desvío forzoso del ... tráfico de Julián Ceballos hacia Ruiz Tagle -que «no se tendrían en cuenta los accesos a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) obligados por la obra»- ha adquirido una lectura diferente a la luz de la información conocida en las últimas horas. Lo que se presentó como un gesto para evitar perjuicios a los conductores afectados no suponía, en realidad, modificación alguna, ya que ninguno de los accesos registrados desde el pasado 10 de junio tenía validez sancionadora.

La razón es que la ZBE no ha estado técnicamente operativa durante estos cuatro meses: faltaba la conexión informática con la base de datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), imprescindible para iniciar expedientes sancionadores y que, según fuentes municipales, se pone en marcha hoy martes. De este modo, no existía nada que «no tener en cuenta», puesto que esos accesos nunca pudieron consumirse.

Este matiz no había trascendido a la ciudadanía. La percepción general -también entre comerciantes y usuarios del centro- era que la ZBE funcionaba a pleno rendimiento desde junio, y que lo único que faltaba era el envío de multas, no el propio sistema en sí. Desde el Ayuntamiento de Torrelavega señalan ahora que la decisión de no tener en cuenta los accesos indebidos hasta la fecha «se tomó hace pocos días». Pero surge un interrogante evidente: ¿cómo iba a poder saber un conductor cuántos accesos llevaba si el contador no funcionaba y no se emitía ningún aviso?

Acumulación El contador del REVA permitirá consultar desde mañana los accesos por matrícula

De hecho, el mecanismo que se plantea como una de las claves de la ZBE -informar a los conductores cuando están cerca de agotar su límite anual- no estaba operativo. El contador de accesos incluido en la plataforma REVA aparecía visible desde junio, pero devolvía error. El Consistorio confirma que será mañana miércoles cuando ese contador comience a funcionar, permitiendo consultar cuántas entradas se han acumulado.

Este nuevo contexto arroja luz también sobre un episodio reciente: la suspensión temporal de la ZBE durante las fiestas de La Patrona, anunciada en julio «para facilitar la llegada de visitantes». Aquella medida se comunicó como una pausa excepcional, pero ahora se sabe que, en realidad, durante esas fechas tampoco se habría podido sancionar, puesto que el sistema seguía sin conexión con la DGT. Lo que se entendió como una desactivación deliberada fue, en la práctica, simbólica.

Conviene recordar que la ordenanza fija que cualquier vehículo sin distintivo ambiental y no autorizado en el REVA dispone de 24 accesos anuales gratuitos al área restringida. Esos accesos empiezan a contar desde ahora, una vez se active el cruce de datos con la DGT. Ninguno de los registros entre junio y finales de octubre consumirá ese límite ni podrá derivar en sanción.

El Ayuntamiento sostiene que no habría sido razonable aplicar sanciones retroactivas sin haber podido advertir previamente a los ciudadanos. Pero el hecho es que los conductores han circulado durante meses bajo la idea de que esos accesos ya se estaban gastando, y muchos adaptaron su comportamiento en base a una información incompleta. Si el contador no funcionaba y no existía posibilidad de aviso, difícilmente podían saber si estaban cerca o lejos del límite.

Excepciones Las entradas a parkings subterráneos dentro del perímetro no restarán del límite anual de 24 accesos

Otro aspecto que comenzará a aplicarse ahora es la exclusión automática de los accesos a aparcamientos subterráneos dentro de la ZBE, que no computarán como indebidos. Hasta el momento tampoco se podía aplicar este filtro, ya que no existía validación técnica para diferenciar una entrada puntual al parking de un acceso general a la zona.

La ZBE se activa así, por primera vez de forma real, con todos los elementos que permiten su funcionamiento: control de accesos, conexión con la DGT, contador de consumos y capacidad sancionadora. Es, en la práctica, el inicio efectivo de la medida.

La nueva fase llega tras meses de convivencia con una ZBE que no operaba en los términos en los que los usuarios creían que lo hacía. Ahora, con el sistema ya operativo, se abre un periodo en el que será posible evaluar su aplicación con datos reales y con ciudadanos plenamente informados de cómo funciona y qué consecuencias tiene superar el límite anual de accesos.