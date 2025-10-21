El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Concejales votan uno de los puntos del orden del día durante un Pleno municipal, la semana pasada, en el edificio de La Llama. DM

Vox propone dar «ejemplo» tras la subida de tasas en Torrelavega y reducir sueldos de los concejales

La formación denuncia que, mientras «el gasto político sigue intacto», PRC y PSOE «reducen el apoyo al deporte, la cultura o las asociaciones vecinales» con la última revisión fiscal

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Martes, 21 de octubre 2025, 11:57

Tras la aprobación de la subida del IBI y algunas tasas de acuerdo al IPC en un Pleno extraordinario del viernes pasado, el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Torrelavega ha registrado esta semana una propuesta para reducir los sueldos, salarios y dietas de los grupos municipales en un 20%. La iniciativa, que se traducirá en una moción de cara a la próxima sesión ordinaria, viene a dar respuesta a la reducción que, tras esta revisión fiscal y según aseguran desde Vox, han sufrido las partidas destinadas a gastos voluntarios como ayudas al deporte, la cultura o las asociaciones vecinales. Esta medida, dicen, actuaría como «ejercicio de proporcionalidad» y de garantía ante los vecinos de «una conducta ejemplar».

«Si el alcalde aplica recortes en los gastos voluntarios para cumplir con la estabilidad económica del Ayuntamiento, estos ajustes deben comenzar por su equipo de gobierno como responsables de la actual situación económica», declara el portavoz de Vox en Torrelavega, Roberto García Corona, asegurando que «los recortes deben comenzar por los gastos voluntarios en retribuciones de toda la Corporación». Estos, según cifra, ascienden a «más de un millón de euros al año».

