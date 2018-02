El concurso para abrir 33 nuevas farmacias en Cantabria vuelve a tener vía libre Daniel Pedriza El Tribunal Superior de Justicia deniega la ejecución de la sentencia de Noja y rechaza que queden excluidas del proceso las dos boticas previstas en el municipio ANA ROSA GARCÍA Santander Miércoles, 14 febrero 2018, 07:11

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha dado vía libre a la reactivación del concurso de farmacias al rechazar la ejecución provisional de sentencia solicitada por el titular de una botica de Noja. Este reclamaba que las dos nuevas farmacias previstas en el municipio quedaran excluidas de la adjudicación por no haberse concretado su ubicación. Con esta petición provocó la cancelación del acto de elección de destinos a sólo una semana de la convocatoria (la cita estaba prevista para el 3 de febrero), en la que se iba a decidir el futuro de los aspirantes a regentar las 33 oficinas que completarán el mapa farmacéutico de Cantabria.

Ahora la Sala de lo Contencioso deniega su solicitud porque no ha acreditado en qué le perjudica que la sentencia, que está recurrida en casación, no se ejecute. Así que la pelota vuelve al tejado de la Consejería de Sanidad, que optó por acogerse a la «cautela» y paralizar el proceso «por seguridad jurídica». Esto es, para no correr el riesgo de que haya que retroceder lo andado. El mismo argumento por el que se congeló el proceso durante el año y medio que tardaron en resolverse los siete recursos presentados al concurso (el de Noja fue el único estimado parcialmente y que, por tanto, anulaba la orden de Sanidad porque en ella se había omitido el lugar donde se instalarán las dos nuevas oficinas del municipio nojeño).

Los afectados interpretan que «despejado este último obstáculo, no hay nada que impida retomar el proceso». Por ello, confían en que se les llame a una nueva convocatoria «lo antes posible, para no perder más tiempo aún». Consultada por este periódico, la directora general de Ordenación y Atención Sanitaria, María Antonia Mora, prefirió no avanzar fechas, ya que «aún tenemos que analizar la sentencia. Si efectivamente se puede retomar el concurso, intentaremos convocar pronto un nuevo acto de elección de destinos», añadió.

«Si se puede retomar el concurso, intentaremos convocar pronto el acto de elección», señalan desde la Consejería

En un auto, conocido ayer y contra el que cabe recurso de reposición, el tribunal deniega la petición del demandante de Noja, que alegó que se causarían «perjuicios irreparables» a los adjudicatarios en el caso que se estimara el recurso en casación, además de perjuicios para el interés público sanitario. Argumentos ambos rechazados por el tribunal. «El interés público sanitario ha de considerarse en contra de la ejecución provisional que pretende la actora, dado que ello impediría, aun provisionalmente, la entrada en funcionamiento de unas oficinas de farmacia cuya creación ha sido considerada conforme a derecho en la sentencia», señala el auto. La resolución, que no es firme y puede ser recurrida en reposición y casación, impone las costas de este incidente al demandante.