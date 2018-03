Ordóñez y Del Piñal apuestan por un «frente popular» de Podemos con otras formaciones para las elecciones de 2019 Luis del Piñal y Verónica Ordóñez, hoy en la presentación de las líneas generales de su proyecto. / Sane La candidatura de la actual diputada y el concejal de Bezana buscará alianzas con formaciones políticas y sociales y tratará de presentar candidaturas en unos 30 municipios cuando lleguen los próximos comicios DM . Santander Viernes, 16 marzo 2018, 12:44

La candidatura a las primarias de Podemos encabezada por la diputada regional Verónica Ordóñez, y en la que está integrada la del concejal de Bezana Luis del Piñal tras llegar a un acuerdo de confluencia, apuesta por construir «un frente popular» con otras fuerzas políticas y movimientos sociales para concurrir a las elecciones de 2019 como «una alternativa real de cambio» y así optar a «ganar».

Ordóñez y Del Piñal así lo han avanzado este viernes en una rueda de prensa en la que han dado a conocer las líneas generales de la candidatura y un avance de su programa político. Respecto a esa confluencia junto con otras formaciones para los comicios, han asegurado que ya se han establecido contactos en los últimos meses «sobre cómo tendría que ser ese bloque» en el que «las siglas han de ser secundarias».

«Ese bloque tiene estar centrado en el trabajo común y en todo lo que nos une a esos movimientos sociales», ha enfatizado Del Piñal, que ha insistido en que «la marca es secundaria» porque «sabemos que la marca Podemos no contenta a una gran parte de movimientos sociales».

Las claves de su proyecto 1 Un programa de reconversión industrial 2 Una renta social «digna» que acabe con la pobreza en Cantabria 3 La creación de un parque público de vivienda 4 Una apuesta firme por la agricultura, la ganadería y la pesca

Ordóñez ha explicado que el frente popular que plantean conformar es para «generar un movimiento social que permita el cambio en Cantabria» porque «el estatuto de Revilla está agotado» y «no permite garantizar un futuro para los jóvenes» en la región.

Por ello, según Ordóñez, hay que «empezar un nuevo proceso político que lleve a renovar el contrato social en Cantabria» y, para lograrlo, su candidatura quiere alcanzar acuerdos con otras formaciones para presentarse en bloque a las próximas elecciones. «Se trata de catalizar todos los esfuerzos de las personas que vienen trabajando para liderar este cambio histórico», ha indicado la diputada regional de Podemos, que cree que «hay que evitar lógicas competitivas».

La candidatura de Ordóñez y Del Piñal, que se medirá en las primarias (del 5 al 9 de abril) a la encabezada por la diputada nacional Rosana Alonso y la del activista del 15M Fernando Abad, se centrará en «la herramienta de la marea», propuesta realizada en la Asamblea Ciudadana 'Arronti' y que precisamente planteó el concejal de Bezana.

En este sentido, Del Piñal ha indicado que la 'Marea Cántabra' fue la propuesta más votada en aquella asamblea y apuesta no sólo por concurrir en «una gran confluencia»" a las elecciones de 2019 sino por formar «un espacio de trabajo horizontal» de formaciones políticas y colectivos sociales, económicos y culturales.

Los municipios, el gran reto

Con este proyecto se tratará de llegar también a los municipios, que fue «el gran olvidado en 2015» y tiene ser «el gran reto de Podemos» para los próximos comicios ya que los ayuntamientos es donde «la política es mucho más cercana y podemos poner en práctica las políticas que el partido apoya». En este sentido, han avanzado que se podrían presentar candidaturas en unos 30 municipios, lo que supone que «el 90% de los cántabros podrían votar por la opción de la marea».

Por otro lado, el concejal de Bezana ha destacado su candidatura al Consejo Ciudadano Autonómico, que está integrada por 20 personas, es un equipo «renovado, compuesto por gente joven y con mucha ilusión» y las personas se ha seleccionado de las listas separadas que inicialmente plantearon tanto él como Ordóñez. De esas 20 personas, 13 no han formado nunca parte de ese Consejo mientras que las otras siete, entre ellas Ordóñez y Del Piñal, sí que han estado en el órgano de dirección de la formación morada en Cantabria que, han explicado, deberá estar formado por entre 14 y 24 personas.

En su lista, ha detallado que hay representantes de los movimientos ecologistas, femenistas o estudiantes, así como de colectivos que luchan por otras causas sociales, junto a otras personas con perfiles técnicos y especializados en áreas concretas para presentar «un proyecto de gobernabilidad» para Cantabria.

En ese proyecto, Ordóñez ha avanzado que, entre las medidas, habrá cuatro que «son fundamentales y estratégicas». Se trata de un programa de reconversión industrial para «garantizar el futuro de nuestra tierra», la puesta en marcha una «renta social digna que acabe con la pobreza en Cantabria», la creación de un parque público de vivienda «en condiciones para que ninguna persona se quede en la calle por la precariedad» y, por último, una apuesta firme por la agricultura, la ganadería y la pesca.

¿Por qué no hubo acuerdo con Rosana Alonso?

Respecto a los motivos por los que no han llegado a un acuerdo con la candidatura encabezada por Rosana Alonso, Del Piñal ha explicado que, aunque hubo «acuerdos políticos», la confluencia no se pudo alcanzar porque se marcaron varias «líneas rojas» por parte de Alonso que «no eran asumibles».

En concreto, ha señalado que, mientras él y Ordóñez estaban «dispuestos a echarse a un lado» en su aspiración a la Secretaría General, Rosana Alonso no estaba dipuesta a ello. «Yo dije que me echaría a un lado si era un escollo y Verónica también entendió que lo importante era el proyecto político y no quién lo liderara, e incluso me ofreció el liderazgo a mi».

De esta forma, la confluencia solo se alcanzó entre las candidaturas de Del Piñal y Ordóñez, y después se decidió que «preferiblemente quien liderase este proyecto tenía que ser la portavoz parlamentaria porque tenía mucha más imagen para transmitir las políticas que queremos llevar a cabo» y, tras el 8 de Marzo y haber liderado la formación dos varones, «era el momento de que ostentase una mujer la Secretaría General».

Para Del Piñal, haber alcanzado una confluencia de todas las candidaturas para las primarias «hubiese sido muy importante» para «dejar atrás los problemas pasados» que ha habido en la formación, que en tres años ha tenido ya dos secretarios generales (José Ramón Blanco y Julio Revuelta) y ha estado un año con Alberto Gavín como coordinador 'interino'.

Sobre las diferencias entre su candidatura y las otras dos presentadas, Ordóñez ha ensalzado que proponen un proyecto orientado «a largo plazo y no sólo para 2019». «Tenemos proyecto para 2019, 2023 y 2027», ha apostillado, pero ha reconocido que la presencia en las instituciones a partir de 2019 será fundamental para «poder realizar políticas que acerquen a más gente a nuestro proyecto».