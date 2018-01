El PP hace piña y cree que Diego tiene una estrategia para «embarrar» el partido Celedonio Martínez Los miembros de la junta directiva popular creen que el expresidente intenta «dividir» y «mantener caliente el enfrentamiento» interno ENRIQUE MUNÁRRIZ Santander Jueves, 25 enero 2018, 08:23

Todos a una. El PP hizo ayer piña ante las críticas del expresidente regional Ignacio Diego y los tres diputados que consideran que Íñigo de la Serna tiene que dar un paso al frente. La directiva cerró filas con su presidenta y considera que los dos mensajes del expresidente cántabro se enmarcan dentro de una «estrategia para embarrar» el partido, «dividirlo» y «mantener caliente el enfrentamiento» interno.

La mayoría de los dirigentes consultados coinciden que «si Diego anuncia su marcha, lo que tiene que hacer es tomar la decisión completa y marcharse cuanto antes». El vicesecretario general de Comunicación, Alejandro Liz, cree que es un intento por «mantener la tensión» y explica muy gráficamente que el sentir general «es que Diego no se va de la política, sino que la política le ha dejado a él».

Aunque delante de un micrófono los miembros de la junta prefieren ser cautos y prudentes, expresan su respeto a la retirada de su ex jefe de filas, cuando se apaga la grabadora todos coinciden en que es como el «abrazo del oso: ‘me voy, pero me quedo hasta 2019 y mientras lío alguna». Con esta expresión insisten en que Diego, a pesar de que él lo ha negado, «está orquestando el movimiento de Lealtad Popular y la campaña de desprestigio contra el PP». Y criticaban, antes de la reunión que se celebró anoche en la sede del partido, «que está muy bien dar un paso atrás, pero quedarse cobrando durante 16 meses mientras no pone a parir y no asume el resultado».

En la dirección regional, en su mayoría nombrados por María José Sáenz de Buruaga, no ven lugar a la crítica y coinciden, una vez más, es que «sólo son ganas de revolver y calentar a los militantes».Nadie cree que es el momento de abrir ahora el melón de las candidaturas autonómicas, porque lo primero es «unir el partido».

«Se está intentando transmitir una visión de desbandada, de enfrentamiento, que no es tal. Hay que verlo con tranquilidad y sosiego. La situación actual no es como la venden y sólo hay que fijarse en cómo los alcaldes y regidores, algunos que fueron muy críticos, estuvieron con nosotros en Fitur», explican varios vicesecretarios y secretario de área, que remarcan que en estos nueve meses «se han dado la vuelta muchos y se han posicionado con nosotros».

Justifican en el PP que las duras críticas de Diego y el intento de poner contra la pared a De la Serna es un síntoma de que «el expresidente, como sus afines, están agotados». Y, aunque en el peor de los casos, la justicia diese la razón al diputado Santiago Recio, que trata de impugnar el XII Congreso Regional por presuntas irregularidades, «saben que no tienen nada que hacer porque la dirección recurriría y para entonces ya estarían configuradas las listas electorales».

El alcalde de Selaya, Cándido Cobo, fue de los más duros a la entrada de la directiva y cargó abiertamente contra Diego porque sus críticas son «infundadas, con «resentimiento» y puede tener la «intención de dividir y hasta crear cierta escisión»

Sin meterse de lleno en el conflicto, la alcalde de Santander, Gema Igual, expresó su «profundo respeto» a la decisión del expresidente. No obstante, coincide de viva voz con el resto de sus compañeros en que no le parece bien que Diego «ensombrezca» la gestión de la nueva dirección y critique su actuación. En la misma línea, la presidenta del PP de Torrelavega, María Luisa Peón, dijo que respeta la opinión de Diego pero cree que «hay algunas cosas que se deben decir en los órganos internos correspondientes y nunca me ha gustado que se aireen».

Más allá de las críticas de Diego, el diputado nacional y vicesecretario de Estrategia y Acción Política del PP de Cantabria, Diego Movellán, cree que la actual presidenta de la formación, parte en una «situación muy ventajosa» para ser la candidata del partido a la Presidencia de la comunidad en las elecciones autonómicas de 2019.

En declaraciones realizadas antes de asistir a la Junta Directiva Regional del partido, ha llamado a «no anticipar» acontecimientos y ha defendido que en el partido hay«muchos valores». Cuestionado por sus propias posibilidades para ser él mismo designado candidato, ha señalado que a él «le tira mucho Camargo«, municipio del que ha sido alcalde y actualmente es portavoz del PP en dicho ayuntamiento. Sin embargo, ha señalado que estará «a disposición» del partido.

También ha sido cuestionada por las críticas de Diego a Buruaga la presidenta del PP de Torrelavega y concejal en ese ayuntamiento, María Luisa Peón, que ha señalado que «nunca le han gustado las discrepancias públicas» porque, en su opinión, «hay algunas cosas» que deberían de decirse en los «órganos privados» del partido.

Y sobre sus preferencias respecto a quién debería encabezar la candidatura del PP de Cantabria de cara a 2019, ha asegurado que «hoy en día» no tiene «ninguna preferencia». Sobre la idoneidad de De la Serna, Peón ha señalado que es un «político excepcional» pero ha recordado que el partido tiene unos «cauces, procedimientos y tiempos» para designar candidato.