Laro se va y Bontempo se lo piensa

Laro se despide y Bontempo barrunta ser el siguiente. El canterano comunicó ayer al Racing su intención de abandonar el club y aceptar la propuesta del Racing de Ferrol para lo que resta de temporada. El cántabro, que ayer se despidió incluso de sus compañeros, lamenta no haber podido cumplir con la confianza que Ángel Viadero depositó en él al incluirle en el primer equipo el pasado verano. Aun así, su deseo es disfrutar de más minutos y continuar su formación y –según el propio futbolista– hasta la fecha no ha podido hacerlo en el Racing.

El joven centrocampista aprovechó la sesión de trabajo que la plantilla completó en La Albericia para comunicar su intención al entrenador, algo que ya era público desde que este periódico adelantará la noticia el pasado lunes. Del mismo modo, los representantes del jugador estuvieron ayer en Santander negociando su salida, aunque el club no anunció nada oficialmente.

Sin embargo, parece evidente que a partir de mañana, tras el partido de Copa en San Mamés, la directiva cumplirá con el trámite. La salida de Laro ha cogido por sorpresa al presidente y al cuerpo técnico, aunque la decisión del canterano se produce después de haber jugado tan solo 155 minutos en lo que va de temporada. Fue titular contra pronóstico en Ponferrada, precisamente en la primera derrota del equipo en Liga. Ocupó la banda derecha en El Toralín, pero después no volvió a entrar en los planes de Viadero más que para saltar al campo desde el banquillo. Sí es cierto que ha formado parte de las convocatorias en prácticamente todas las jornadas, además de en la Copa del Rey, pero su participación ha sido más bien escasa. El cántabro subió al primer equipo después de que Viadero decidiera contar con él tras la pretemporada y pasó a formar parte del primer equipo en competencia directa con Óscar Fernández y César Díaz, los dos hombres de confianza para el técnico. El infortunio se cebó con ambos y los dos cayeron lesionados de gravedad y a pesar de la ausencia de los dos, Laro no pudo ganarse el puesto. Es probable que esta última circunstancia haya sido determinante para que el chaval quiera probar suerte fuera de Santander.

Laro tenía en su contrato una cláusula que contemplaba una renovación automática tras sumar un número de partidos y minutos concreto, que es obvio no ha sumado.Del mismo modo, su relación con el Racing podía interrumpirse en el momento que el futbolista decidiera sin ningún impedimento para tomar otro rumbo, por lo que la operación no ha tardado en cerrarse.

Por otra parte, el futuro de Leonel Bontempo no está ni mucho menos claro. El argentino no termina de asentarse en Santander y su rendimiento tampoco está siendo el esperado. Mañana, tras el partido de Copa que el Racing jugará en San Mamés ante el Athletic, el defensa partirá para Argentina y no es descartable que a la vuelta pueda convertirse en una de las salidas del mercado de invierno. Pese a que el futbolista hace apenas una semana –en estas mismas páginas aseguraba sentirse a gusto en Santander y expresó su deseo de seguir vinculado al club más años, la realidad es que no termina de estar todo lo cómodo que desea. Su apresurada llegada al Racing, rápida y de urgencia, no le ha permitido adaptarse y hasta la fecha lo que esperaba que fuese un trampolín al fútbol europeo no ha llegado. La recuperación de Julen Castañeda, otro de los jugadores de confianza de Viadero, y la versatilidad de Gándara aseguran con garantías el puesto de lateral izquierdo por lo que el club está expectante por si se produce finalmente su salida. Pese a lo que pudiera pensarse, el argentino no le ha supuesto apenas un desembolso a las arcas verdiblancas por lo que en lo económico no supondría un descalabro.

Salir para poder fichar

La baja de Bontemo podría dejar vacante una ficha, algo que permitiría incorporar en el mercado de invierno un refuerzo. Actualmente tiene ocupadas las 16 fichas destinadas a futbolistas mayores de 23 años que obliga el reglamento por lo que es estrictamente necesario que alguien salga para que lleguen fichajes. Por otro lado, ya se ha solicitado a la Federación la baja por lesión de larga duración de César Díaz, circunstancia que posibilitará la inscripción de Santi Jara, fichado el pasado lunes. Ahora bien, para cumplir con los deseos de la directiva y cuerpo técnico de sumar, además del asturiano, un delantero y un mediocentro de corte defensiva urge que se produzcan salidas; la de Laro, al no tener más de 23 años, no cuenta para tales efectos.

Todo indica, a la espera de que se confirme o no si el futuro de Bontempo pasa por quedarse en el Racing, que de este mercado de invierno ya no pasa la rescisión de contrato de Kamal. El club tiene claro que el acuerdo es inminente y aprovechando el interés que el Racing de Ferrol ha puesto en hacerse con sus servicios, jugador y club firmarán una ineludible salida tras las vacaciones.