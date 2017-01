Theresa May tendrá que pedir al Parlamento permiso para iniciar el 'Brexit'

El Gobierno británico tendrá que someter el inicio de la negociación del 'Brexit' al voto del Parlamento, tras el fallo anunciado hoy por el Tribunal Supremo contra su deseo de invocar el Artículo 50 del Tratado de Lisboa por una mera decisión ejecutiva. El Gobierno presentará en las próximas horas un proyecto de ley para tramitarlo con urgencia, de tal modo que pueda iniciar la negociación antes del final de marzo.

La decisión del Supremo es consecuencia de un recurso presentado por el Gobierno contra un fallo anterior del Tribunal Supremo, también en favor del voto. Un grupo de demandantes, entre los que destaca la financiera Gina Miller, presentó la denuncia inicial contra la pretensión de Theresa May de iniciar el 'Brexit', que tiene profundas consecuencias legales, usando el poder ejecutivo una 'prerrogativa real'.

El Tribunal Supremo es la más alta corte judicial del país y su veredicto no puede ser recurrido. Dada la carga política y la importancia constitucional del caso, los once jueces del tribunal escucharon los argumentos de las partes y dan su parecer en la sentencia. Una demanda presentada por un abogado inglés en los tribunales de Irlanda disputa los pasos del Gobierno irlandés y de la Comisión Europea, y podría derivar en un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE.

El líder laborista Jeremy Corbyn ya ha anunciado que su partido votará en favor del inicio de la negociación del 'Brexit', por lo que el Gobierno conservador no tendrá obstáculos para emprender el camino. Diputados laboristas que no simpatizan con su líder, independentistas escoceses, liberal-demócratas y nacionalistas norirlandeses votarán contra el Gobierno.

El Partido Laborista quiere introducir una enmienda al proyecto de ley del Gobierno que, en caso de ser aprobada, obligue a Theresa May a regresar a Bruselas para negociar un nuevo acuerdo si el que obtiene es rechazado por el Parlamento, en el voto ya prometido por May al término de la negociación. Una enmienda de ese tipo sería aprobada si cuenta con el respaldo de suficientes disidentes conservadores.

El Gobierno escocés de Nicola Sturgeon quiere ser consultado sobre el inicio de la negociación, argumentando ante los jueces del Supremo que por una convención incorporada a la ley de autonomía escocesa, el Parlamento de Edimburgo tendría que ser consultado antes de que Londres apruebe una ley que afecte a sus competencias. La mayoría escocesa se opone a la marcha de la UE.

En Gales, el Ejecutivo laborista se opone al 'Brexit', pero la mayoría de los galeses votó a favor. Cardiff quiere ser consultado, pero no se opondría al inicio de la negociación. En Belfast ha caído el Gobierno y se celebrarán nuevas elecciones en marzo. Sin que la recreación del Ejecutivo aparezca en el horizonte, los escaños pro-Brexit del unionista DUP pueden ser importantes para May en Londres. Los diputados elegidos del Sinn Feín, contrario al 'Brexit', no se sientan en sus escaños.

¿Lores rebeldes?

Por una convención, la Cámara de los Lores no puede oponerse a iniciativas incluidas en el programa electoral del partido que gobierna. La marcha de la UE no estaba en el programa conservador en las elecciones de 2016. Al contrario, la marcha del mercado común que abandera May es exactamente lo contrario de lo que propuso a los electores el partido que ahora lidera. Pero una oposición de los Lores al voto popular del referéndum sería un acto 'kamikaze' por los miembros de la Cámara Alta.

No hay pruebas convincentes sobre cambios de opinión entre los ciudadanos británicos. Aunque hay sondeos locales que reflejan movimientos en favor de la permanencia, los publicados por compañías privadas con muestras nacionales indican que por una diferencia similar de cuatro puntos, la misma que dio la victoria al 'out' en el referéndum de junio, la mayoría cree que la decisión fue correcta.