La ubicación del Mupac sigue en el aire por la falta de sintonía entre Ayuntamiento y Gobierno Alberto Aja El Consistorio avanza en el papeleo para construir un nuevo edificio en el parking del Palacio de Festivales mientras el consejero de Cultura insiste en abrir la puerta a otras alternativas en Santander GONZALO SELLERS Santander Jueves, 28 diciembre 2017, 17:23

La falta de sintonía entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander sigue quedando patente en el proyecto del nuevo Museo de Prehistoria (Mupac). Cuanto todo parecía encaminado a construir un nuevo edificio en el actual parking del Palacio de Festivales, aparecen nuevas dudas y confusiones que sólo pueden retrasar aún más la construcción de una sede que la ciudad necesita con urgencia. La última descoordinación entre las administraciones ha sucedido hoy mismo. Mientras el Consistorio ha avanzado en el papeleo administrativo para levantar el nuevo edificio en Gamazo, el consejero de Cultura ha vuelto a insistir en la que ubicación no está cerrada y existen otras alternativas, todas ellas en la capital, eso sí.

Casi al mismo tiempo que el Ayuntamiento aprobaba la concreción del equipamiento de la parcela anexa al Palacio de Festivales para instalar allí el museo, el responsable de la cartera de Cultura del Gobierno, Francisco Mañanes, frenaba cualquier expectativa al insistir en que baraja otras ocpciones. «Es una ubicación idónea, pero puede haber otras y estamos abiertos a estudiarlas. Nuestra responsabilidad es garantizar la mejor localización en las mejores condiciones posibles y estamos estudiando todas las posibilidades», ha señalado el consejero.

No es la primera vez que Mañanes abre la puerta a cambiar de sitio el edificio. La última vez coincidió en el tiempo con el obstinado intento del secretario general del PSOE, Pablo Zuloaga, de pactar 'in extremis' el Presupuesto regional con Podemos y no con el «tránsfuga» Juan Ramón Carrancio. Una de las condiciones impuestas por el partido de Pablo Iglesias era modificar el proyecto y no construir un nuevo edificio para los fondos que ahora se exhiben en el Mercado del Este. Al final, las negociaciones no fructificaron, pero Zuloaga, valedor de Mañanes en el Gobierno tras forzar el cese de su antecesor, Ramón Ruiz, estaba dispuesto a aceptar la exigencia.

El consejero ha valorado sin demasiado entusiasmo el paso administrativo dado por el Ayuntamiento: «Es un trámite más en todo el procedimiento que está impulsando la Consejería de Cultura para que sea una realidad lo antes posible el gran museo de prehistoria y arqueología que merece Cantabria y que merecen los fondos que atesora el propio museo, que son de extraordinario valor».

En cualquier caso, está previsto que en 2018 se convoque el concurso de ideas, cuyo pliego de condiciones está «muy avanzado», en palabras de Mañanes.