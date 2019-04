Paz Guerra: «Ojalá gané Alejando para devolver todo el cariño que le está dando Cantabria» 07:45 La podóloga santanderina nos recibió en su clínica. / ALFONSO HELGUERA CÁNTABROS EN TV La madre del concursante de 'GH Dúo' confiesa sus ganas de volver al anonimato y abandonar los platós de televisión SERGIO SAINZ Jueves, 4 abril 2019, 13:20

Paz Guerra no oculta que tiene ganas de finalizar la batalla televisiva que libra hace meses. La santanderina apoya con todas sus fuerzas a su hijo, Alejandro Albalá, finalista de 'GH Dúo'. Lo que no esperaba es que su exmarido, José Manuel Albalá, aprovechara el 'reality' para airear las tensiones familiares. Su teléfono no para de sonar. Los periodistas buscan su testimonio, pero ella quiere evitar más problemas. Cree que su hijo pondrá todo en su sitio cuando salga de la casa.

Nos recibe en su clínica podológica, la misma que no ha abandonado, pese a que parte de su clientela pensara que se había trasladado a vivir a Madrid. En realidad, compaginaba los platós con sus consultas habituales y confiesa que tiene ganas de que se apaguen los focos en Guadalix para volver a su vida normal. Es más, ansía caminar por la calle o subirse a un medio de transporte sin ser reconocida. Aunque asume que su carácter «no es muy televisivo» se animó a ser la defensora de Alejandro porque «nos une una relación muy especial, es muy madrero».

Su sinceridad es tal que reconoce abiertamente los cuatro meses que su relación se enfrió por la exmujer del joven cántabro, Isabel Pantoja hija, de quien evita pronunciarse públicamente. «Lo pasé muy mal, encendía la televisión para ver dónde estaba mi hijo. Eso fue muy duro», asegura. Sin ninguna mediación de la popular folclórica. De hecho, se emociona al recordar esos momentos en los que pidió al joven «que se centrara y gracias a eso se separaron. He recibido críticas muy duras, pero era el último cartucho que me quedaba para recuperar a mi hijo», expone.

Nervios finales

De cara a la gran final del concurso reconoce sus «nervios y emoción». Según ella, «no me esperaba hasta dónde ha llegado porque había concursantes muy buenos». Es más, no oculta que su favorito era Antonio Tejado. Buen amigo de su hijo, del que sí ha visto «una evolución tremenda. Ha madurado hasta físicamente, le veo más hombre». Resume el mediático encierro como «un estudio psicológico, del que sacamos cosas que incluso ni tenemos». Es entonces cuando se refiere al polémico momento en que Albalá fue cuestionado. «Tuvo un momento tonto y feo, que yo he recriminado, pero era un ataque de celos de un niñato».

Si algo duele a esta madre es la «relación tóxica» que se ha podido contemplar con Sofía Suescun. «Me hubiera gustado que el púbico le conociera a él solo. Porque mi hijo es una persona tranquila y pacífica, mientras se le está tachando de muchas cosas». Cuestiona la actitud de la que fuera ganadora de 'GH 16', «él está enamorado, pero ella le ha buscado y provocado. Ha jugado con él de forma muy sucia y ahora que está fuera va a rentabilizarlo». Y lo ha hecho, victimizándose en una revista del corazón. Aunque la santanderina ha recibido hasta el apoyo de psicólogos, teorizando sobre las emociones de su hijo. «Está haciendo un duelo prácticamente de libro», comenta.

La madre de Alejandro no oculta su cansancio. / ALFONSO HELGUERA

Destaca que Alejandro «es muy amigo de sus amigos», con un grupo de toda la vida en Santander y otro que formó en Sevilla. Recuerda que «es el más joven de la casa y no le gusta enfadarse, pero al convivir en un sitio tan pequeño siempre surgen los roces». Como los que ella ha sufrido al enfrentarse a Maite Galdeano, una provocadora nata, según cuenta. «En los platós no es necesario ponerse como lo hacen otros. La televisión es un mundo que espero que se acabe ya para mí. Me gusta la tele para verla desde el sofá de mi casa. Yo me siento cómoda en mi consulta, en mi ciudad y con mi gente». La misma que se dirigen a ella con sus opiniones, «se acercan para contarme lo que están viendo».

Si algo desea es que su hijo pueda ganar y responder a todo el apoyo. «Recibo montones de llamadas de teléfono, de hasta fuera de España, diciéndome que han votado por él. Es curioso cómo con todos los seguidores que tiene Sofía, se quedara Alejando en la casa. Ella lo está llevando muy mal», comparte. No queda nada para saber cómo se resolverá el 'reality', pero lanza un deseo. «Ojalá gane Alejandro para devolver todo el cariño que le está dando Cantabria, dejando su nombre en una situación bien alta». Mientras, en Guadalix de la Sierra su hijo comparte con sus seguidores su incertidumbre, pero deja un mensaje final «que nada ni nadie os roben la ilusión». La suya, ser un 'gran hermano' con los 100.000 euros de premio.

