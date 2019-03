Máxima tensión entre el santanderino Alejandro Albalá y Sofía Suescun, últimos nominados en 'GH Dúo' CÁNTABROS EN TV La expareja compartió ante las cámaras de Telecinco la curva de su relación, una suma de reproches y altibajos SERGIO SAINZ Jueves, 28 marzo 2019, 10:18

La audiencia de 'GH Dúo' ha decidido que la rivalidad de Alejandro Albalá y Sofía Suescun se lleve hasta las últimas consecuencias. Anoche María Jesús Ruiz era salvada de la nominación y pasaba al cuadro de finalistas junto a Irene Rosales, Kiko Rivera y Juan Miguel. Esta noche serán los votos de los espectadores marcarán si el cántabra o la repescada se quedan finalmente en la mediática casa. Un duelo en lo alto, que marcará su separación definitiva. «Sabía que iba a estar entre nosotros dos. La audiencia decide», comentaba el santanderino, que dejaba claro «me quiero quedar». Su propia hermana, Marta Albalá, reconocía en plató que «los espectadores querían ver el duelo entre ellos».

La noche siguió con la tóxica pareja como protagonista. El programa expuso a los dos jóvenes a repasar la particular curva de su relación. Un ejercicio que les separó más. Celos, reproches mutuos y ataques familiares marcaron sus comentarios, con momentos muy tensos. Ambos reconocían sus inicios tímidos, un enamoramiento fugaz y la aparición de problemas a raíz de la participación de ella en 'Supervivientes'. «Nos enfadamos por tonterías de las que hacemos un mundo», aseguraba la ganadora de 'GH 16'. Aunque él hablaba de motivos para incendiar sus celos, con una 'invitada' inesperada, su exmujer, Isabel Pantoja hija. Más otro 'drama', el haber dejado Santander para vivir con su chica y su madre, Maite Galdeano. Entonces ambos animaban a la audiencia en no caer en ese error de convivir con familiares.

En ese punto, las familias, saltaron las chispas. «Es como si no tuviese madre, está perdida por ahí y no le echa cuentas. Tu madre no te llama nunca», comentaba Sofía y Alejandro estallaba. Según ella defendía «es un fallo comentar con ellas los problemas de pareja». «Que dude del amor de mi madre me parece lamentable… ¡Del amor de mi madre no duda nadie! El problema de tu madre es que quiere ser tú», contestaba. Así, defendía con pasión a Paz Guerra. «No voy a permitir que una persona que no tiene ni idea empiece a decir tonterías», añadía.

Los nervios de ambos fueron aumentando frente a las cámaras, enrocados en el mismo tema. «Lo que digas de mi madre te das un punto en la boca que a la tuya no la he faltado el respeto», aseguraba el joven, por mucho que reconociera que había sufrido cómo le criticaban a dúo en los platos. Hasta se apostó 10.000 euros con ella si no era cierto que le hubieran cuestionado públicamente. «¡Qué feo!», repetía el santanderino, que fue tajante frente a la pamplonesa, «a mi madre la respetas». Lo curioso es que la rivalidad se trasladaba con sus hermanos en el plató de Telecinco, donde Marta Albalá también defendía a su progenitora. «Mi madre no es que le quiera ultraproteger, pero le llama todos los días para saber cómo está», decía zanjando las dudas.

El fantasma de la expulsión atormentaba a ambos, especialmente a una Sofía que no quiere teñirse de rubia, tal y como había prometido en caso de quedarse. «Llegar a la final sería un logro, pero el irme me daría tranquilidad porque no tendría que estropearme el pelo». Alejandro volvía ponerse en manos de la audiencia y lo celebraría a lo grande. «Si me quedo me desnudo, me tiño el pelo o todo a la vez», decía. Aunque de las bromas con Jordi González volvían a sus tiranteces y él era claro en su visión. «Ojalá te quedes, Sofía. ¡Esto es tu vida!». Ella se mantenía firme en lo vivido, «me siento bien, he contado toda nuestra realidad». La misma que podrá continuar o no en Guadalix de la Sierra hasta acariciar el ansiado maletín. Aún queda vida (y tensiones) en directo.

