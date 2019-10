Los homenajes que llegan a destiempo Blanca Fernández Ochoa, en un momento de felicidad en la nieve. / AGENCIAS ALTO NIVEL, FORMACIÓN Y LA JUNGLA La muerte de Blanca Fernández confirma el terrible ejemplo de las loas póstumas y la mala gestión de los honores en vida EDUARDO BLASCO Martes, 1 octubre 2019, 17:05

En este país en el que vivimos, quién fuiste, lo que conseguiste o cuánto les diste no importa demasiado.

Los premios se entregan de manera póstuma, los honores cuando te jubilas y, sólo entonces, logras ser aceptado. Somos así, no hay remedio, pero a veces se le coge cariño a esta forma de ser. Pero sólo cuando logras tus metas, todas las demás veces, duele mucho.

Lo vemos constantemente, con políticos, artistas y, por supuesto, con deportistas y, por desgracia, tenemos el terrible ejemplo, reciente, de Blanca Fernández Ochoa. Que ya era buena, ya era un fenómeno, antes de que ocurriese lo terrible. Ya lo era, pero ella no pudo ver que nos acordábamos de ella, porque no lo hacíamos. Nunca lo hacemos.

La desgracia no está en los 'famosos', lo peor es el día a día en la calle, porque nadie está exento de esta ley demoniaca que supone vivir en España y destacar. La envidia es deporte nacional y es ahí donde reside el origen de la cuestión. Se puede ver en cualquier rincón, ya lo saben ustedes, que la sienten o la padecen.

Eduardo Blasco, la persona que hay detrás del deportista. / INSTAGRAM

Por ello, hago desde aquí, un llamamiento al recordatorio en vida, de cada persona que nos aporte y aporte a esa sociedad, pero también de quienes tenemos a nuestro lado. Porque cada uno vive una batalla que nadie conoce y es más fácil si peleamos juntos, cuánto sufrimiento y soledad evitaríamos y cuánto bien nos aportaría.

Yo trato en mis redes de recodar a los compañeros de viaje, deportistas o no, para que tengan su pequeño espacio de visibilidad, para que sepan que les importan a alguien, que su sufrimiento no es en vano, pero lo hago cuando lo pueden ver. No como nuestros gobiernos y nuestros medios, que nos usan hasta que no pueden sacar ni una gota más de nuestro cuerpo y luego nos dejan caer.

Y, por si algún responsable lee esto, que lo hará, para mí, personalmente, los honores en vida, por favor.

Un saludo y ¡hasta pronto!

Síguenos en: