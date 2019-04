Cuela mágicamente un yoyó en una botella 02:49 TRUCOS SIN TRATO Un efecto muy habitual en televisión, que requiere de habilidad y picardía para sorprender al público JESÚS JIMÉNEZ Domingo, 7 abril 2019, 11:13

¡Hola, amigos de Cantabria DModa! Sois tan fieles a la magia que cada semana se hace más complicado sorprenderos. Esta vez os comparto un truco bien fácil, para el que sólo necesitaréis una botella de plástico y un yoyó. En realidad, yo me he decidido por este objeto y encima de mis buenos amigos de 'Dosis de Sonrisas', pero podría ser cualquier otra cosa así llamativa que tengáis por casa. Se trata de colarlo mágicamente en el interior de la botella. No haré 'spoilers', lo mejor será que en el vídeo podáis asimilar el juego.

Y, antes de despedirme, os dejo por aquí el resto de tutoriales anteriores con la idea de que practiquéis mucho y llegue ese día en el que montéis un show variado. Seguro que encontráis cómplices para demostrar vuestras habilidades con el ilusionismo que, como su propio nombre indica, se trata de generar ilusión.

¡Hasta el próximo domingo!

