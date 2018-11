Calidad, producto e innovación en Cocinart El chef cántabro José Manuel de Dios durante su participación este martes en Cocinart. / Luis Palomeque José Manuel de Dios y Eduardo Quintana destacan el buen momento de la cocina regional en la segunda jornada del congreso ISABEL GONZÁLEZ CASARES Torrelavega Miércoles, 21 noviembre 2018, 16:23

El Congreso Nacional Cocinart celebró este martes su segunda y penúltima jornada, previa a la clausura que tendrá lugar esta tarde, a partir de las 20.00 horas, en el Teatro Municipal Concha Espina. Y precisamente este escenario volvió a reunir el martes a 'primeras espadas' de la cocina regional, jóvenes chefs que forman parte de ese más que prometedor escalafón que apuesta por la calidad, el producto y la continua innovación.

Para el público que asiste a estas 'lecciones magistrales' de la buena mesa (por la mañana, alumnos de las escuelas de hostelería de Cantabria, por la tarde principalmente cocineros y aficionados a cocinar, en este 'boom' de aprender entre fogones) fue un verdadero placer la sesión vespertina. Comenzó con la intervención de Eduardo Quintana, del restaurante La Bicicleta (Hoznayo), una estrella Michelin, que explicó cómo ha fructificado su proyecto tan personal que comenzó hace siete años.

Programa para hoy 10.00 horas. En la Plaza de Abastos, comienza el concurso nacional de cocineros. Se han inscrito Pablo Martín Casado (Las Quebrantas, Somo), Beatriz Capiruchipi (Los Abetos, Virgen de la Peña), José Antonio Llorente (Mirones, 634, Pomaluengo), César Mazo (Taberna del Herrero, Santander), Borja Moncalvillo (Amarras, Santander) y Luis Miguel Martín (Foodinkevents). Según las bases de la convocatoria tendrán tres horas para realizar los platos o propuestas. Hay tres premios por importe de 800 euros. 10.00 h. Gustavo Marín Serrano, en el Teatro Concha Espina, disertará de la anchoa, origen y destino en la cocina de hoy. 12.00 h. Koldo Royo, una estrella Michelin, hablará del mundo de los bares y media hora más tarde, a las 12.30 horas, la periodista y sumiller Meritxell Falgueras, expondrá la comunicación en el mundo del vino en el siglo XXI. 13.00 h. Los confiteros Luis Vega (pastelería Vega) y José Antonio Llorente (Mirones 634) y el hojaldre de Torrelavega. A las 17.30 horas, Pablo Balbona y la doctora Arrojo, oncóloga del Hospital Valdecilla, darán trucos y recetas para paliar los efectos del tratamiento oncológico. 20.00 h. Clausura.

Juventud e innovación

Siguió un chef italiano, Roberto Capone que centró su conferencia en las moléculas de los alimentos. Un excelente 'aperitivo' para una de las convocatorias más esperadas, la de otro joven chef cántabro que ha triunfado en Madrid (Restaurante La Bien Aparecida): José Manuel de Dios. Discípulo de Jesús Sánchez debutaba en Cocinart, «una idea fabulosa para Cantabria, porque nos viene muy bien a nivel profesional. Desde la distancia, lo vemos como un acierto total y felicitamos a los organizadores, la Asociación Cocinart». En declaraciones a este periódico, De Dios afirmó que «la capital del país nos ha acogido con los brazos abiertos y todos los proyectos están muy consolidados, sobre todo en nuestra apuesta más personal». Confesó echar de menos 'la tierruca', «donde me crié y me formé con Jesús Sanchez, muchos años. Decidí dar un paso personal y profesional en mi vida, me marché pero 'la morriña' que dicen los gallegos está ahí, aunque la casa madre, Cañadío-Santander, nos mantiene conectados siempre a Cantabria».

Lógicamente, en el ambiente del congreso 'flotaba' este martes la incógnita de las nuevas estrellas Michelin que se concederán este miércoles en Lisboa. José Manuel de Dios dijo al respecto que «ojalá Cantabria reciba más premios. Le deseo la primera para Sergio Bastard, la tercera para Jesús Sánchez. En nuestro caso, de recibirla, sería una gran satisfacción». Y sobre su regreso a casa fue muy contundente: «A corto plazo no contemplo volver, porque estoy muy contento, desarrollando y consolidando un proyecto muy personal».

Producto de la tierra

También resultó muy interesante e instructiva, sobre todo para conocer las bondades del producto de Cantabria, la ponencia de los integrantes de la Academia Cántabra de la Gastronomía, Ana Arroyo, Gabriel Argumosa, Ricardo Ezcurdia y Alfonso Fraile. Manifiestamente defensores de la carne, el pescado, los quesos y los vinos de la región, explicando sus propiedades y beneficios, elaboraron un menú con productos muy nuestros: chicharros, caricos, borona, hojaldre, quesos y carne de tudanca.

Igualmente, explicaron los objetivos de la Academia de la Gastronomía de la que forman parte, y difundieron las actividades que realizan, todas ellas para «potenciar la cocina cántabra y la restauración como atractivo. Ya tenemos un turismo gastronómico, lo que es importante», dijo Ana Arroyo.

este miércoles, en Torrelavega una de las actividades más destacadas, a parte de la clausura, es el concurso de cocineros, desde las 10.00 de la mañana, en la Plaza de Abastos.