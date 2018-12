Cerveza, vino y sidra LAS Bebidas de la tierra, con fuerza en el mercado Cerveza rubia. XV FERIA DEL PRODUCTO DE CANTABRIA Con el sello de calidad Indicación Geográfica Protegida (IGP) en la actualidad hay diez bodegas que producen vino blanco y cuatro que elaboran tinto DIEGO RUIZ Sábado, 15 diciembre 2018, 07:57

Hace muy pocos años parecía imposible que en una región como Cantabria se dieran buenos vinos, sidras y cervezas, bebidas estas exclusivas entonces de otras comunidades autónomas. Es cierto que en la región, desde tiempos inmemoriales, se elaboran estos productos, pero siempre para consumo particular. El chacolí, por ejemplo, nunca fue un vino exclusivo del País Vasco, en Cantabria se elaboraba en muchas fincas de la comarca de Trasmiera y en los municipios más orientales. La sidra también se elaboraba en distintos puntos de Cantabria, en especial en la zona de Liébana, donde abundan los manzanos. La cerveza, sin embargo, no ha tenido una presencia muy notable hasta que hace unos pocos años comenzó a hacerse de forma artesana por aficionados a esta bebida que no encontraban en España una marca comercial de su agrado.

El boom de los buenos en Cantabria es muy reciente. Las ayudas del Gobierno regional para la producción agroalimentaria convenció a muchos artesanos para plantar viñedos y elaborar un producto que poder poner a la venta. Se comenzaron entonces a fabricar tintos y blancos en unas zonas específicas de la región. Los tintos en la comarca de Liébana y los blancos en una franja más extensa, si bien la mayoría de los vinicultores se congregaron en la comarca oriental.

Con el sello de calidad Indicación Geográfica Protegida (IGP) en la actualidad hay diez bodegas que producen vino blanco y cuatro que elaboran tinto. Fuera de esta distinción hay muchas otras bodegas que no quieren estar atadas a las condiciones que requiere la Unión Europea para estar acogido a la IGP.

Para los vinos acogidos a la Indicación Geográfica Vinos de la Tierra Costa de Cantabria es necesario estar dentro de un área de producción comprendida entre la costa y los valles interiores de influencia atlántica hasta la cota de 600 metros, con excepción de los municipios que comprenden el área geográfica del Vino de la Tierra de Liébana. Además, deben utilizarse uvas de las variedades blancas albariño, chardonnay, godello, ondarrabi, zuri, riesling, gewürtz, traminer y treixadura; en tinta: ondarrabi beltza.

Estos vinos tienen ya una notable presencia en el mercado y sobre todo en el sector hostelero, donde se fomenta entre los clientes su consumo a la hora de comer o cenar. Estas bodegas suelen elaborar otros productos como orujos, vermuts, moscateles, etc.

En Liébana

Los vinos que se elaboran en Liébana se fijan en la zona que comprenden los municipios de Potes, Pesaguero, Cabezón de Liébana, Camaleño, Cillorigo de Liébana y Vega de Liébana.

Son, en su mayoría, vinos tintos, frescos, de aspectos limpios y brillantes, sabrosos y equilibrados, con un adecuado equilibrio entre alcohol y acidez y de color intenso. En cuanto a la variedad de uvas se refiere, es necesario la utilización de mencía, tempranillo, garnacha tinta, graciano, syrah y cabernet sauvignon, en tintas, y palomino, chardonnay, godello, gewürtz y traminer, en blancas.

Estos vinos están entrando con mucha fuerza en el mercado y comienzan también a tener un importante reconocimiento en los concursos.

El imparable futuro de la sidra cántabra

En cuanto a la sidra se refiere, el consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, Jesús Oria, señalaba recientemente que este producto tiene en Cantabria «un futuro imparable». En nuestra región hay casi medio centenar de lagares en los que, de manera tradicional, se elabora esta bebida. El Renedo de Piélagos se encuentra Somarroza, una de las empresas pioneras en la elaboración de sidra que, además de la tradicional, fabrica una espumosa que está teniendo un gran éxito. En Liébana, Pago de Tolina, envasa una sidra artesana de una gran calidad.

...y de la cerveza

La cerveza artesana de Cantabria es uno de los grandes descubrimientos. Dougall's, comenzó su andadura de la mano de Andrew Dougall, medio escocés y medio inglés, en 2006.

Era de las primeras cerveceras que empezaban a fabricar de manera artesanal. «Entonces aquí no había mercado, había producto pero no había cliente» señala. Hoy en día, la Asociación de Productores de Cerveza de Cantabria agrupa a un total de 13 productores.

Productores en la Feria

Andrew Dougall | Cerveza Dougall's «La 'Organic Ipa', nuestro orgullo» «Dentro de nuestra gama de cervezas, incluida la cerveza de invierno, presentamos una nueva que es la primera ecológica de Cantabria y una de las primeras artesanas de España 'Organic Ipa', rubia, equilibrada, con lúpulos y maltas de producción ecológica».

David González | Cerveza Colegiata «Cerveza Gold y Reserva Brown» «En nuestro stand ofrecemos al público nuestras cervezas: Gold, Reserva Brown y Radler (hecha con stevia y zumo de limón natural). Nuestra producción es totalmente artesanal en Cantabria. Estamos comercializando desde 2012, un año después de comenzar a trabajar».

Marcos Alonso | Cerveza Libre «Rubia y negra, como el año pasado» «Cerveza rubia y negra, como ya ofrecimos al público que visitó nuestro stand el año pasado. Es una producción artesanal auténticamente. La verdad es que la feria siempre, cuanto cierra sus puertas, nos deja absolutamente encantados, de ahí que repitamos».

Raquel González | Cerveza La Cierva «Una nueva cerveza negra» «La cerveza nueva que presentamos, es una que está dentro de la gama de cervezas negras. Y no faltará el resto de nuestra producción, American Blonde Ale, Coriandre, Abbey... Nuestra producción es totalmente artesanal. No utilizamos aditivos artificiales».

Asier Alonso | Bodegas Sel D'aiz «Nuestro vino Yenda, protagonista» «Este año, el segundo para nosotros en la feria, aportamos una selección de nuestros vinos Yenda; de las siete variedades, no menos de tres. Y también la marca 'Maldita la hora', a modo testimonial. El año pasado fue una gozada, tanto en afluencia al stand como en ventas».

Mikel Durán | Ribera del Asón «El primer champán de Albariño de Cantabria» «Como principal y gran novedad, llevamos un brut, el primer champán de albariño de Cantabria, que lo presentamos en la feria. Hacemos una cata gratuita al público que se acerque a nuestro stand. Y por supuesto, no faltará el Ribera del Asón que es nuestro 'buque insignia'».

Jesús Gómez | Sidra Somarroza «Con nuestra sidra El Capricho» «Este año llevamos nuestra sidra El Capricho de Somarroza, una sidra de mesa que no precisa escanciado y tiene aguja natural. De crianza sobre lías, es de cosecha propia y ecológica, en nuestras instalaciones de Renedo de Piélagos. Y luego, la gama completa de sidras».