En las Caballerizas de La Magdalena hubo un campo de prisioneros. D. Pedriza

El Ayuntamiento alega para que La Magdalena no sea Lugar de Memoria y confía en su archivo

La alcaldesa denuncia falta de motivación en el expediente promovido por el Gobierno de España y acusa a Pedro Sánchez de dividir y vivir del resentimiento del pasado

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Ayuntamiento de Santander ha presentado ante la Secretaría de Estado de Memoria Democrática las alegaciones para pedir que se deje sin efecto y se ... archive la resolución del expediente incoado para declarar Lugar de Memoria Democrática al Palacio de La Magdalena. De salir adelante, sería el primer espacio con esta catalogación en Cantabria. Además de las razones de fondo, el Consistorio pone sobre la mesa argumentos formales. En su opinión, existe falta de motivación en el expediente y no tiene en cuenta la afección del edificio como Bien de Interés Cultural (BIC), así como un error en la identificación del bien afectado.

