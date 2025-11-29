El Ayuntamiento alega para que La Magdalena no sea Lugar de Memoria y confía en su archivo

El Ayuntamiento de Santander ha presentado ante la Secretaría de Estado de Memoria Democrática las alegaciones para pedir que se deje sin efecto y se ... archive la resolución del expediente incoado para declarar Lugar de Memoria Democrática al Palacio de La Magdalena. De salir adelante, sería el primer espacio con esta catalogación en Cantabria. Además de las razones de fondo, el Consistorio pone sobre la mesa argumentos formales. En su opinión, existe falta de motivación en el expediente y no tiene en cuenta la afección del edificio como Bien de Interés Cultural (BIC), así como un error en la identificación del bien afectado.

La alcaldesa, Gema Igual, expuso ayer «el compromiso absoluto de Santander para luchar contra este «atropello» del Gobierno de España a la ciudad y a los santanderinos», y consideró que los argumentos expuestos en las alegaciones demuestran «la arbitrariedad y el carácter ofensivo» de la iniciativa. «Declarar el Palacio de La Magdalena como Lugar de Memoria solo se sostiene desde mentalidades como la de Pedro Sánchez: hay que generar división y enfrentamiento para que la gente se pelee y yo siga en el cargo», resumió la regidora.

Las alegaciones subrayan que «no existe motivo alguno» para declarar el Palacio de La Magdalena Lugar de Memoria, ya que, de entrada, en este edificio no se produjeron los hechos históricos que motivan la incoación del expediente. En este sentido, se pone de manifiesto que el espacio que albergó un campo de prisioneros -se abrió en el verano de 1937 y se le considera el primero del franquismo en España- estuvo situado en las Caballerizas, que es un lugar «distinto y distante» del Palacio. Por ello, desde los servicios jurídicos municipales se deja constancia de que el expediente vulnera la Ley de Memoria, que exige que la delimitación se corresponda con los hechos concretos documentados: «No cabe trasladar los hechos a lugares diferentes».

También se expone el valor del Palacio de La Magdalena como sede de eventos sociales, corporativos y espacio universitario y cultural, y se considera que esta declaración «podría suponer la vinculación del Palacio a valores erróneos como la persecución ideológica o la represión».

Este asunto se debatirá también el lunes en el Parlamento de Cantabria. El PP ha registrado una proposición para pedir al Estado que dé marcha atrás porque este movimiento, a su juicio, «solo pretende ensalzar a unas víctimas y humillar a otras. Si no tuviera motivaciones políticas, también se daría este reconocimiento al muelle en el que fondeó el barco-prisión Alfonso Pérez», donde fueron represaliados defensores del bando sublevado contra la República.