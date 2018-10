Blanco prevé formalizar la próxima semana su renuncia al acta de diputado de Podemos José Ramón Blanco, el pasado lunes en el Parlamento de Cantabria. / Celedonio Martínez Cantabria El político de la formación morada, que dimitió el pasado lunes tras ser acusado de «acoso laboral» por tres compañeras de su partido, está intentando volver a su anterior trabajo como joyero DM . Santander Miércoles, 10 octubre 2018, 17:34

José Ramón Blanco prevé formalizar la próxima semana su renuncia como diputado de Podemos en el Parlamento de Cantabria, decisión que anunció el lunes tras las denuncias internas de «acoso» laboral formuladas por tres compañeras de partido. Blanco formalizará su renuncia una vez que realice toda la tramitación para regresar a su anterior puesto de trabajo como joyero.

Fuentes del partido morado han explicado que los plazos para presentar su renuncia dependen del propio Blanco puesto que se trata de una decisión «personal».

José Ramón Blanco, además de diputado es miembro del Consejo Autonómico de Podemos Cantabria y responsable de la Coordinación de Sociedad Civil y Juventud. Al menos hasta el momento tampoco ha formalizado su renuncia de este órgano, algo que no está obligado a hacer y depende también de él.

Por ahora, el secretario de Acción Institucional del partido, Pablo Susinos, se ha puesto en contacto con Irene Fernández y Rubén Madrazo, que fueron de 4 y 5, respectivamente, en la candidatura que Podemos presentó en las elecciones autonómicas del 2015 y que se quedaron sin escaño al obtener la formación morada en estos comicios tres diputados (José Ramón Blanco, Verónica Ordóñez y Alberto Bolado) para informarles de la situación y de sus posibilidades de sustituir a Blanco cuando formalice su renuncia a su acta.

Por el momento, Podemos Cantabria no tiene prevista ninguna reunión del Consejo Autonómico y aclara que aceptar o no el acta depende de cada candidato.

En la reunión del Consejo Ciudadano celebrada hace casi un mes, el 14 de septiembre, Blanco dejó constancia de que varios periodistas se habían puesto en contacto con él avisándole «de una campaña de desprestigio contra su persona» y solicitó a la Dirección que actuará «con toda contundencia si se llegara a producir», según consta en el acta de la misma, consultada por esta agencia.

El pasado domingo, se hizo público en El Diario Montañés que el Comité estatal de Seguridad y Salud Laboral de Podemos había iniciado una investigación a raíz de las denuncias internas por «acoso» que habían interpuesto contra Blanco su compañera de escaño, Verónica Ordóñez; la secretaria general de Podemos Santander, Lydia Alegria, y una periodista responsable de la prensa del partido.

Horas después de conocerse el inicio de esa investigación, Blanco, que la semana anterior se había postulado como candidato a las primarias del partido a la Presidencia de Cantabria, informó en un comunicado que ha presentado su dimisión como diputado.

En él pidió disculpas públicamente a las tres compañeras y dijo que también se las había ofrecido personalmente. «Creo que todo el mundo habrá tenido una discusión con alguien donde se ha subido el tono, se han empleado palabras gruesas y se han dicho cosas de las que después se ha arrepentido. No me siento orgulloso de las palabras y las formas que utilicé«, dijo. No obstante, aseguró que esas »discusiones« se produjeron en el marco del «constante clima de crispación» en el grupo parlamentario debido, según dijo, «una campaña de acoso y derribo por parte de la diputada Verónica Ordóñez en contra de él.

Así, afirmó que presentaba su dimisión «para intentar colaborar decididamente a acabar con la tensión y el enfrentamiento y que el buen nombre de Podemos no se vea perjudicado».

Pocas horas después, la secretaria general de Podemos Cantabria y también diputada nacional Rosana Alonso explicó que nadie había instado a Blanco a dimitir sino que había sido «su decisión». Sin embargo, reivindicó que con lo ocurrido quedaba «claro cual es la postura de Podemos frente a estas situaciones y la contundencia en cada una de nuestras actuaciones».

Además, Alonso -que había llevado a Blanco en su candidatura a las 'primarias' del partido para el Consejo Autonómico en el que ella resultó elegida secretaria general del partido- confirmó que el hasta ahora diputado tampoco se presentaría a las 'primarias' para ser el candidato del partido a la Presidencia de Cantabria.

También explicó que, cuando tuvo conocimiento de alguna de las denuncias, desde el Comité Nacional de Podemos le explicaron que la investigación sobre lo ocurrido era confidencial.

Fuentes del partido, han informado que la investigación sigue siendo confidencial, por lo que no se facilitará información acerca de los pasos de la misma.