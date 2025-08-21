Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM . Santander Jueves, 21 de agosto 2025, 15:49 Comenta Compartir

1 Inundaciones Una tromba tan potente como inesperada colapsa Santander y las localidades de la bahía

Aemet elevó a roja la alerta por precipitaciones durante dos horas, debido a la imprevista fuerza de las lluvias, que han multiplicado los problemas en las localidades del entorno de la bahía, como Maliaño, Bezana y El Astillero, con balsas de agua en la vía pública y bajos y garajes inundados

2 Gena Igual, alcaldesa de Santander «Ha sido impresionante, los contenedores de San Fernando se han ido hasta Numancia por la fuerza del agua»

Ampliar

La alcaldesa cree que lo peor de esta lluvia torrencial ha pasado ya por la mañana, aunque llama a la prudencia

3 En Cartes y Noja Intervenidas 664 prendas y 126 perfumes falsificados para su venta en mercadillos

Ampliar Imagen de archivo del mercadillo de Cartes

La Guardia Civil investiga a los seis responsables de los puestos donde estaban a la venta las falsificaciones

4 Fútbol El Racing y Saúl negocian su salida

Ampliar El cántabro Saúl García, durante un partido con el Racing la pasada campaña. RRC

El defensa cántabro no entrenó esta mañana en La Albericia y está en vías de llegar a un acuerdo con el club para la rescisión de su contrato

5 Santander Las caras visibles de la lucha contra el aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas

Arsenio Callejo y Concha Calzada son los vecinos que lideran la oposición al proyecto de Mataleñas y han estado vinculados a más reivindicaciones