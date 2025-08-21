Estas son las cinco noticias del día en Cantabria
Santander
Jueves, 21 de agosto 2025, 15:49
-
1Inundaciones
Una tromba tan potente como inesperada colapsa Santander y las localidades de la bahía
Aemet elevó a roja la alerta por precipitaciones durante dos horas, debido a la imprevista fuerza de las lluvias, que han multiplicado los problemas en las localidades del entorno de la bahía, como Maliaño, Bezana y El Astillero, con balsas de agua en la vía pública y bajos y garajes inundados
-
2Gena Igual, alcaldesa de Santander
«Ha sido impresionante, los contenedores de San Fernando se han ido hasta Numancia por la fuerza del agua»
La alcaldesa cree que lo peor de esta lluvia torrencial ha pasado ya por la mañana, aunque llama a la prudencia
-
3En Cartes y Noja
Intervenidas 664 prendas y 126 perfumes falsificados para su venta en mercadillos
La Guardia Civil investiga a los seis responsables de los puestos donde estaban a la venta las falsificaciones
-
4Fútbol
El Racing y Saúl negocian su salida
El defensa cántabro no entrenó esta mañana en La Albericia y está en vías de llegar a un acuerdo con el club para la rescisión de su contrato
-
5Santander
Las caras visibles de la lucha contra el aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas
Arsenio Callejo y Concha Calzada son los vecinos que lideran la oposición al proyecto de Mataleñas y han estado vinculados a más reivindicaciones
