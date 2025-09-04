Estas son las cinco noticias del día en Cantabria
DM
Jueves, 4 de septiembre 2025, 15:20
-
1Ciclismo
La Vuelta llega a Cantabria. La etapa de hoy ha dado la salida en Laredo y tiene la llegada en Los Corrales de Buelna
Los ciclistas recorren 144,9 kilómetros, con dos puertos en el trazado, Alisas y la Collada de Brenes.
-
2Suceso
Un paciente sujeto a la cama causa el incendio de Valdecilla cuando intentaba liberarse con un mechero
El hombre de 57 años, que tenía ... actitud agresiva con el personal sanitario, fue trasladado a Urgencias de madrugada con quemaduras en el 5% de su cuerpo. Otras ocho personas han resultado heridas por inhalación de humo en la sexta planta del edificio 2 de Noviembre.
-
3Agresión
Asestan un machetazo en la cabeza a un hombre que les perseguía por haberle robado la cartera
Hosteleros de la calle Amós de Escalante encontraron en sus terrazas, destartaladas y llenas de sangre, el arma blanca y una camisa ensangrentada.
-
4Transportes
En el Seve, tras los recortes de Ryanair: pasajeros indignados y también resignados
Lamentan que Santander sea una uno los destinos perjudicados con la supresión de rutas.
-
5Educación
El curso en Cantabria: los mismos docentes para 3.000 alumnos menos y sin móviles en los centros
La Consejería de Educación mantiene el número de profesores del pasado año «a pesar de la pérdida de escolares», que ha llevado al cierre de cuarenta unidades.
-
