El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Salida de La Vuelta en Laredo. Alberto Aja

Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM

Jueves, 4 de septiembre 2025, 15:20

  1. 1

    Imagen principal - La Vuelta llega a Cantabria. La etapa de hoy ha dado la salida en Laredo y tiene la llegada en Los Corrales de Buelna
    Ciclismo

    La Vuelta llega a Cantabria. La etapa de hoy ha dado la salida en Laredo y tiene la llegada en Los Corrales de Buelna

Los ciclistas recorren 144,9 kilómetros, con dos puertos en el trazado, Alisas y la Collada de Brenes.

  1. 2

    Imagen principal - Un paciente sujeto a la cama causa el incendio de Valdecilla cuando intentaba liberarse con un mechero
    Suceso

    Un paciente sujeto a la cama causa el incendio de Valdecilla cuando intentaba liberarse con un mechero

El hombre de 57 años, que tenía ... actitud agresiva con el personal sanitario, fue trasladado a Urgencias de madrugada con quemaduras en el 5% de su cuerpo. Otras ocho personas han resultado heridas por inhalación de humo en la sexta planta del edificio 2 de Noviembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Agua del grifo gratis. Servicio tres euros» en un restaurante de Noja
  2. 2 Consulta a qué hora pasa La Vuelta este jueves por tu pueblo
  3. 3

    Un paciente sujeto a la cama causa el incendio de Valdecilla cuando intentaba liberarse con un mechero
  4. 4

    Una reyerta entre dos bandos, armados con «varas enormes», alarma al vecindario en El Alisal
  5. 5

    Ascienden a 17 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  6. 6

    Una etapa íntegra por Cantabria
  7. 7

    Las algas invasoras cubren de nuevo las playas de Noja
  8. 8

    Ryanair elimina las rutas de París, Milán, Viena y Roma en el Seve Ballesteros
  9. 9

    Asestan un machetazo en la cabeza a un hombre que les perseguía por haberle robado la cartera
  10. 10

    El Gobierno de Cantabria responde con el anuncio de tres nuevos destinos para 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

Estas son las cinco noticias del día en Cantabria