Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM

Viernes, 12 de septiembre 2025, 15:10

  1. 1

    Liébana

    Tres franciscanos mexicanos relevarán a la comunidad actual en el monasterio de Santo Toribio

Tres franciscanos mexicanos relevarán a la comunidad actual en el monasterio de Santo Toribio.

  1. 2

    Imagen principal - Detenido el hijo de la alcaldesa del PP de Santa Cruz de Bezana por el ataque a la sede del PSOE cántabro en abri
    Delitos

    Detenido el hijo de la alcaldesa del PP de Santa Cruz de Bezana por el ataque a la sede del PSOE cántabro en abri

La Policía Nacional detiene también a un gallego por participar en ... el incidente. La regidora de Bezana lamenta los hechos y muestra un «profundo dolor» por lo ocurrido, aunque dice que no debe afectar a su actividad política.

Top 50
  1. 1 El funcionario de Obras Públicas tendrá que pagar 2,2 millones de euros de multa e indemnización al Gobierno
  2. 2 Denuncian la «degradación» de Oyambre, convertido en un «parque temático ilegal»
  3. 3

    Detenido el hijo de la alcaldesa del PP de Santa Cruz de Bezana por el ataque a la sede del PSOE cántabro en abril
  4. 4

    Cierra el centenario comercio Regalos Pico
  5. 5

    Viaje en tren Bilbao-Santander: Tres horas y media, dos averías con transbordos y un taxi
  6. 6 Cantabria supera a País Vasco en poder de atracción para los centros de datos
  7. 7

    Y en septiembre... el turismo no para en Cantabria
  8. 8

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  9. 9

    El Ministerio retoma la millonaria obra del subfluvial de Laredo tras nueve años paralizada
  10. 10 La justicia obliga a Cantur a abonar el complemento de antigüedad a toda la plantilla

