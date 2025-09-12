Estas son las cinco noticias del día en Cantabria
DM
Viernes, 12 de septiembre 2025, 15:10
-
1Liébana
Tres franciscanos mexicanos relevarán a la comunidad actual en el monasterio de Santo Toribio
Tres franciscanos mexicanos relevarán a la comunidad actual en el monasterio de Santo Toribio.
-
2Delitos
Detenido el hijo de la alcaldesa del PP de Santa Cruz de Bezana por el ataque a la sede del PSOE cántabro en abri
La Policía Nacional detiene también a un gallego por participar en ... el incidente. La regidora de Bezana lamenta los hechos y muestra un «profundo dolor» por lo ocurrido, aunque dice que no debe afectar a su actividad política.
-
3Contratación
Acciona-Oxital logra la mejor puntuación en el contrato de basuras de Santander
El precio ofertado por la UTE es de 230.765.365 euros por los 10 años de duración del servicio, lo que supone una baja del 8,17% sobre el precio de licitación.
-
4Concierto
Pimpinela triunfa en Santander con 'Noticias del Amor'
Los hermanos Lucía y Joaquín Galán estuvieron este jueves durante más de dos horas sobre el escenario instalado en el coso de Cuatro Caminos.
-
5Detenciones
Detenidos cinco miembros de una asociación cannábica por tráfico de drogas en Santander
Esta entidad ya fue investigada por la Policía Nacional por los mismos hechos en el verano de 2023, cuando la operación se saldó con ocho arrestados.
