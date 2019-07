Más de 200 personas claman en Santander contra el «terrorismo machista» Roberto Ruiz La concentración ha sido convocada por la Comisión 8 de Marzo y la Asamblea Feminista de Cantabria DM . Santander Miércoles, 31 julio 2019, 20:22

Más de doscientas personas se han concentrado esta tarde frente al Ayuntamiento de Santander para expresar su rechazo al «terrorismo machista» al que contraponen la «lucha feminista». Ese es el mensaje que se podía leer en la pancarta que portaban las representantes de la Comisión 8 de Marzo, convocante de la concentración junto la Asamblea Feminista de Cantabria.

Entre los asistentes a esta movilización en memoria de la mujer asesinada en Escalante el pasado lunes y de condena a la violencia machista, se encontraban entre otras autoridades, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla y el vicepresidente, Pablo Zuloaga, así como numerosos concejales del Ayuntamiento de Santander y diputados regionales. La cocentración se suma al minuto de silencio de esta mañana a las puertas del Ayuntamiento de Santander.

La portavoz de la 'Comisión 8 de Marzo', Ana Bolado, en declaraciones a los periodistas, ha explicado que el movimiento feminista de Santander ha decidido concentrarse en Santander, después de haber estado ayer «expectantes» para ver si llevar a cabo la movilización en el propio Escalante. «Parece que el pueblo está en estado de shock y no se ha decidido de momento a manifestarse de ninguna manera», apunta Bolado quien considera que, en casos como el ocurrido en Escalante, «el que dice que no se lo explica y que era una familia normal, no entiende lo que es la violencia de género», porque «no se puede saber lo que pasa detrás de las ventanas», según recoge EFE.

La violencia de género, según Bolado, se fundamenta en el «machismo patriarcal» y en que se educa a las mujeres en la sumisión y a los hombres en la inmediatez y en la violencia incluso.

«Las mujeres nos hemos incorporado al mundo del trabajo, al mundo masculino y los varones no comprenden ni asumen este cambio, ni siquiera los jóvenes», ha lamentado Bolado, quien reivindica más formación, no sólo en las edades tempranas, sino también en las fuerzas de seguridad del Estado, la judicatura, la sanidad y en las universidades.

Bolado considera que mientras no se acabe con los «estereotipos del siglo XIX» sobre la mujer, no se podrá acabar con la violencia machista, porque «no se puede proteger a más de medio país (mujeres y niñas)» y «si se puede cambiar el paradigma».

«Nos estremecemos cuando hay un asesinato pero violencia y micromachismo hay todos los días», ha señalado Bolado, para quien en modo alguno es un exageración afirmar que «el machismo mata».

Bolado anima a denunciar cualquier caso de malos tratos, pero subraya que «si las pedimos que denuncien tenemos que tener una actitud muy vigilante». Además, Bolado ha opinado que no se puede permitir que los maltratadores «tengan con ellos a sus hijos menores», porque, a su juicio «un maltratador nunca es un buen padre».